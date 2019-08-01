По итогам начала торгов курс доллара составил 63,4 рубля (-10,75 копейки к уровню вчерашнего закрытия). Евро снизился до 70,72 рубля (-10,75 копейки).

Рубль укрепился к доллару и евро

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