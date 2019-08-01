Финансы

Рубль укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец 31 июля в 04:52

По итогам начала торгов курс доллара составил 63,4 рубля (-10,75 копейки к уровню вчерашнего закрытия). Евро снизился до 70,72 рубля (-10,75 копейки).
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38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в пекинском бассейне

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Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

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На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

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Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне

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Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды

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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
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Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
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Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
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Избирком не зарегистрировал Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму

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Финансы

Рынок акций РФ подкосили новости из США

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Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
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Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.
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Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

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Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым

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Общество

На уфимском аэродроме отметили День ВДВ

Сегодня вся страна отмечает День ВДВ. Праздничные мероприятия в Уфе провели, по традиции, на аэродроме "Забельский" в посёлке 8 марта.
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В результате землетрясения в Индонезии погиб человек

В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.
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Женщин с детьми защитят от злых работодателей

Как решить вопрос низкой рождаемости рассказывает член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Обновлено вчера в 18:31
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Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»

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Умер композитор Баррингтон Фелунг

За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
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Армия и оружие

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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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