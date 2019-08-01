Финансы

Рубль укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец 31 июля в 04:52

По итогам начала торгов курс доллара составил 63,4 рубля (-10,75 копейки к уровню вчерашнего закрытия). Евро снизился до 70,72 рубля (-10,75 копейки).
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Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
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В российском посольстве прокомментировали новые санкции США

Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
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Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Литва обжаловала решение по иску к «Газпрому» в Верховном суде Швеции

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Обновлено в 12:27
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Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
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Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
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Тюменец обвиняется в двойном убийстве путём поджога

В Тюменской области мужчина обвиняется в двойном убийстве.
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Макелеле вернулся в «Челси» на тренерскую должность

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Военный совет и оппозиция Судана выработали конституционную декларацию

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Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

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США одобрили санкции против «Северного потока-2»

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