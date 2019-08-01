Финансы

Рубль укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец 31 июля в 04:52

По итогам начала торгов курс доллара составил 63,4 рубля (-10,75 копейки к уровню вчерашнего закрытия). Евро снизился до 70,72 рубля (-10,75 копейки).
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Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции

В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
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Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
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