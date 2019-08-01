Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец 31 июля в 04:52
По итогам начала торгов курс доллара составил 63,4 рубля (-10,75 копейки к уровню вчерашнего закрытия). Евро снизился до 70,72 рубля (-10,75 копейки).
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Космос
Оставленные на Луне багги наделили статусом достопримечательностей
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
КНДР подтвердила очередные испытания новых ракет
КНДР подтвердила, что 2 августа испытала новую ракетную систему под руководством председателя северокорейского госсовета Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 13:23
Транспорт
Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах
Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Госдеп объявил о введении санкций против РФ по делу Скрипалей
Второй пакет санкций по отношению к России в рамках "дела Скрипалей" направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий, говорится в заявлении Госдепа США.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса за воровство
Командование ВСУ решило вывести 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии
Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Мадуро поблагодарил оппозицию за участие в переговорах
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено вчера в 20:01
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Гаджеты
Стали известны цены новых Samsung Galaxy Note10 и Note10+ для Европы
Еще в начале прошлого месяца в сети распространялась информация о том, что новые Galaxy Note10 и Note10 + от компании Samsung будут доступны на рынках стран Европы по цене в 999 и 1149 евро соответственно.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:31
Футбол
«Спартак» представил четырёх новичков
Все четыре новичка вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном попозировали для фотографов с футболками красно-белых, а после ответили на вопросы собравшихся журналистов.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено вчера в 16:52
Авто
Самый мощный дорожный Mercedes Actros появился в России
Тягач с колесной формулой 6х4 рассчитан на допустимую массу автопоезда 120 тонн.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Америка начнёт сборку истребителей F-16 для ВВС Словакии
Обновлено вчера в 14:19
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено вчера в 12:45
Культура
Стас Барецкий предложил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено вчера в 08:28
Финансы
Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России
Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.
Обновлено вчера в 03:52
Общество
Мать жениха подняли на смех за попытку перещеголять невесту
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено 01 августа в 12:49