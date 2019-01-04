Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов
RT на русском
вчера в 02:05

Курс доллара снизился на 2 копейки — до 68,62 рубля. Курс евро опустился на 10 копеек и составил 78,15 рубля.
RT на русскомвчера в 02:05

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Доллар и евро снижаются на открытии торгов

RT на русскомвчера в 02:05

Рубль прибавил по отношению к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 02:18

Курс доллара 4 января снизился до 68,6 рубля

Комсомольская правдавчера в 03:15

Рубль усилил рост к доллару и евро вечером 4 января

Интерфаксвчера в 11:26

Рубль укрепился к евро и доллару

Московский Комсомолецвчера в 02:22

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

Известия03 января в 03:42

Евро и доллар подешевели в начале первых в новом году торгов

РБК03 января в 02:15
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Происшествия

Пираты захватили моряков у берегов Бенина

В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Обновлено в 02:38
Хоккей

Капитан сборной России извинился за свое поведение после матча с США

Капитан сборной России Клим Костин принес извинения за свое поведение после окончания полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею с командой США, в котором российские хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:2.
Обновлено в 03:28
Политика

Россиянин задержан на острове в Тихом океане по запросу ФБР США

В субботу, 5 января, на острове Сайпан административного образования Содружество северных Марианских островов по запросу ФБР был задержан россиянин Дмитрий Макаренко.
Обновлено в 03:38
Политика

NASA отложило визит Рогозина в США

Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии

Полиция Калифорнии проверяет информацию о стрельбе с несколькими погибшими в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса.
Обновлено в 04:27
Кино

Скончался народный артист Иван Бортник

Обновлено в 03:55
Политика

Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США

Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске младенец стал дышать самостоятельно

Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после ЧП, оценивается как стабильное, за последние сутки медикам удалось его перевести с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Обновлено в 02:13
Политика

Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT

Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Культура

В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева

Ирина Соловьева, супруга 93-летнего режиссера Марлена Хуциева, которая была госпитализирована вместе с ним незадолго до Нового года, в пятницу, 4 января, умерла в реанимации.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри

Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Политика

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Обновлено вчера в 02:16
Политика

Порошенко провел переговоры с Эрдоганом

Обновлено в 04:48
Политика

В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви

Вселенский Патриарх Варфоломей 5-6 января проведет в Константинопольском патриархате в Стамбуле торжественную церемонию вручения томоса об автокефалии свежесозданной Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 02:24
Транспорт

Шереметьево назвали самым пунктуальным в мире аэропортом

Исследовательская компания OAG, занимающаяся авиационной информацией, опубликовала доклад "Лига пунктуальности — 2019", в котором по итогам 2018 года назвала аэропорты, допускающие наименьшее количество задержек рейсов и расхождений с расписанием.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Польше пять человек погибли при пожаре во время игрового квеста

Обновлено вчера в 13:18
Политика

Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство

Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Спикер палаты представителей США назвала Путина гангстером

Новая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сочла опасными отношения американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:50
Политика

Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие

Принц Гарри примет участие в учениях против «вторжения России»

Британский принц Гарри в составе корпуса морских пехотинцев примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии против "вторжения России".
Обновлено в 03:12
Происшествия

Езду Верника по пешеходной зоне прокомментировали в МХТ

Обновлено в 04:18
Футбол

Диего Марадону госпитализировали с внутренним кровотечением

Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона попал в больницу после того, как у него в желудке обнаружили кровотечение.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов

Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суши "Суши Дзаммай" в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Пять человек пострадали в субботу в ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:26
Политика

Пол Уилан был осужден в США за попытку украсть $10 тысяч

Как стало известно газете Washington Post, задержанный в России по подозрению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был осужден в США за попытку украсть десять тысяч долларов.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Самарской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли и три пострадали при столкновении двух иномарок и фуры в Самарской области, сообщил в субботу представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено вчера в 05:14
Авто

Ford отзывает 1 миллион автомобилей из-за подушек безопасности

Компания Ford объявила о международном отзыве 953 тыс. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности японской фирмы Takata.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена

В Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения перекрытий одного их подъездов 10-этажного жилого дома.
Обновлено 03 января в 09:42
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