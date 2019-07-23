Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроИжевскИнфо.РУ 06:40
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Интерфакс . Это произошло на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Отмечается, что первые сделки по доллару проходили на уровне 63,12-63,29 рубля, евро снизился до 70,41 рубля, бивалютная корзина до 66,41 рубля.
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Рубль с утра снижается к доллару и стабилен к евро. Биржевые индексы умеренно растут
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