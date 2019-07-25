Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроИжевскИнфо.РУ вчера в 06:40
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Интерфакс . Это произошло на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Отмечается, что первые сделки по доллару проходили на уровне 63,12-63,29 рубля, евро снизился до 70,41 рубля, бивалютная корзина до 66,41 рубля.
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Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Политика
ООН призвала избегать эскалации в районе Черного моря
ООН заявила о необходимости Россией и Украиной избегать эскалации в районе Черного моря и действовать в соответствии с международным правом.
Обновлено в 16:51
Политика
Канада и ЕС нашли способ обойти блокировку США по ВТО
Напомним, на двухдневном саммите Канада — ЕС 17–18 июля в Монреале канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что уже почти согласовал с Брюсселем временный апелляционный арбитраж из-за блокировки США работы ВТО.
Обновлено в 20:47
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Политика
В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера
Ранее Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что задержание российского танкера – провокация, навязанная Украине извне.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном
Обновлено в 19:58
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено в 20:35
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Гаджеты
В России представили смартфон Honor 20 Pro
Обновлено в 08:33
Космос
Американцы начали заправлять ядерным топливом роверы миссии Mars 2020
В радиоизотопные силовые установки, которые будут снабжать два ровера миссии Mars 2020 теплом и электричеством, специалисты НАСА начинают загружать ядерное топливо.
Обновлено в 05:57
Общество
СМИ: власти КНР опровергли утверждение FedEx о доставке посылок Huawei в США по ошибке
Компетентные государственные органы КНР провели расследование и выяснили, что утверждение американской логистической компании FedEx о перенаправлении посылок китайской корпорации Huawei на неправильный адрес в США в силу операционной ошибки не соответствует действительности.
Обновлено в 21:48
Политика
Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено в 20:35
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено в 01:21
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 16:39
Культура
Константин Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»
Обновлено в 08:07
Общество
В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты
Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено в 21:19
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Теннис
Россия требует от США прекратить визовую дискриминацию
"Потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", — говорится в сообщении дипмиссии на своей странице в Facebook.
Обновлено в 21:17
Общество
В Приамурье подтоплены 482 придомовые территории
Подтопленными остаются 13 участков автомобильных дорог общей протяженностью 80 км, в воде находятся 7 жилых домов и 482 придомовые территории.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02