Рубль укрепился по отношению к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Интерфакс . Это произошло на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Отмечается, что первые сделки по доллару проходили на уровне 63,12-63,29 рубля, евро снизился до 70,41 рубля, бивалютная корзина до 66,41 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро

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