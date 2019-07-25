Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроИжевскИнфо.РУ вчера в 06:40
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Интерфакс . Это произошло на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Отмечается, что первые сделки по доллару проходили на уровне 63,12-63,29 рубля, евро снизился до 70,41 рубля, бивалютная корзина до 66,41 рубля.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
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СБУ задержала российский танкер
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Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море
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Футбол
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В церемонии приняли участие бывшие игроки "Спартака" Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, выходившие на поле вместе с Черенковым, а также болельщики московского клуба.
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Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
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Обновлено в 02:39
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Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
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Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов
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Обновлено в 07:04
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие
В Петербурге провели генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге и Кронштадте провели генеральную репетицию парада в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Экс-комбат «Айдара» заявил о пленении 55 российских десантников
Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук во время телевизионного эфира откровенно сказал, что в ходе конфликта на территории Донбасса захватил 55 российских военнослужащих.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Политика
В МАГАТЭ назначили и.о. гендиректора агентства
Совет управляющих МАГАТЭ в четверг назначил временно исполняющим обязанности гендиректора агентства бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ, сообщил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 07:29
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Политика
Матвиенко поддержала усиление роли парламента
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко уверена, что основные положения Конституции «не нуждаются в коренных изменениях».
Обновлено в 06:51
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Омске во время ливня на ребенка рухнул рекламный щит
Инцидент произошел сегодня на территории парка развлечений и отдыха "Зеленый Остров" во время внезапно начавшейся грозы и ливня.
Обновлено в 07:03
Кино
Умер легендарный актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр. Он скончался после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:44
Спорт
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
Обновлено в 02:20
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
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Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
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Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Криминального авторитета Олега Черного задержали в Подмосковье
Полицейские в Московской области задержали криминального авторитета Олега Черного.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Украина тайно вывозит в Польшу американские комплексы Javelin
Украина не смогла подготовить необходимого качества условия хранения для американских противотанковых комплексов Javelin.
Обновлено вчера в 13:36