Финансы
Официальный курс евро снизился до 70,65 рубляРИА Новости 22 июля в 06:15
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,95 копейки — до 70,6546 рубля, курс доллара увеличился на 11,1 копейки — до 62,9776 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено в 23:22
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Политика
Newsweek вынес на обложку «подрывающего демократию» Путина
Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, выступая в Конгрессе США, отметил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года через социальные сети и путем хакерских атак.
Обновлено в 17:57
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу МВД Сандиса Гиргенса за посещение концерта российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о том, что девушку-инвалида выгнали из ТЦ
Следователи проверят информацию СМИ об инциденте в одном из торговых центров Москвы, откуда охрана силой вывела девушку, предположительно с ограниченными возможностями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 15:41
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы летом
Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Позиции специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
Обновлено в 21:40
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Политика
Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
Посол Филиппин в США: Российская военная техника несовместима с нашими войсками
Филиппины заинтересованы в покупке новых вертолетов из Соединенных Штатов.
Обновлено в 23:03
Политика
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.
Обновлено в 13:10
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Энергетика
«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»
Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено в 05:41
Футбол
Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»
Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Арсенала» сказал, что коллектив из Баку серьезно настроен на победу в Туле.
Обновлено в 14:44
Политика
Facebook оштрафуют на $5 млрд за утечку данных
Федеральная торговая комиссия США объявила о штрафе для Facebook в размере $5 млрд за утечку пользовательских данных, сообщает ТГ-канал " Разведчик".
Обновлено в 14:30
Наука
Трехвентиляторный гибридный самолет получит турбовинтовой двигатель
Перспективный американский гибридный трехвентиляторный самолет TriFan 600, разрабатываемый компанией XTI Aircraft, получит вертолетный турбовинтовой двигатель Catalyst.
Обновлено в 02:45
Общество
В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду
Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено в 21:43
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева
Обновлено в 20:09
Происшествия
Ливневый паводок подтопил 12 домов в Хабаровском крае
Обновлено в 22:34
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено в 12:37
Здоровье
Надёжный задел на будущее
Как признается Ирина Ерошкина, все они - будущий костяк Черниговской ЦРБ.
Обновлено в 19:45
Футбол
Мусса Диаби: «Ни у кого не возникает проблем с Неймаром»
Ни у кого не возникает проблем с Неймаром.
Обновлено в 16:45
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Происшествия
На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии
Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.
Обновлено в 21:34
Общество
Уровень воды в реках Приамурья приближается к критической отметке
В Амурской области уровень воды в некоторых реках продолжает расти.
Обновлено в 22:12
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Актриса Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз
Энн Хэтэуэй объявила о своей второй беременности.
Обновлено в 22:24