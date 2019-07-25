Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроИжевскИнфо.РУ вчера в 06:40
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Интерфакс . Это произошло на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Отмечается, что первые сделки по доллару проходили на уровне 63,12-63,29 рубля, евро снизился до 70,41 рубля, бивалютная корзина до 66,41 рубля.
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Обновлено в 09:23
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Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
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Министерства обороны Южной Кореи и России обсудят на рабочем уровне недавний инцидент с российским самолетом.
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В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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