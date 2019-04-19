Финансы
Официальный курс евро резко снизилсяГазета.Ru 19 апреля в 05:23
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 20,4 коп. до 67,5436 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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Политика
Песков прокомментировал планы Зеленского вернуть украинских моряков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы Владимира Зеленского, который лидирует на выборах президента Украины, вернуть задержанных украинских моряков на родину.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Медики рассказали об опасности для здоровья избытка витаминов
Избыток в организме витаминов может представлять не меньшую опасность для здоровья, чем их нехватка, повышая риск развития различных болезней.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Укравшего 10 млн рублей участкового из Ростова объявили в розыск
Полицейского из Ростова-на-Дону заподозрили в присвоении 10 миллионов рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Обновлено в 09:56
Здоровье
В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку
В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Общество
В США нашли еще одну проблемную модель Boeing. Это Dreamliner
У "Боинга" уже есть запрещенная модель После двух крушений самолетов Boeing 737 MAX 8 американская компания находится под пристальным вниманием общественности и властей.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае
Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР
Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:49
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Хоккей
Воронин покинет «Спартак» по окончании сезона
Нападающий "Спартака" Артем Воронин покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.
Обновлено в 10:05
Политика
Команда Зеленского готовит восемь законопроектов для внесения в Раду
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.
Обновлено в 07:20
Кино
Ставки на финал «Игры престолов» выявили фаворитов на трон Вестероса
Американское издание Varyety провело ставки на дальнейшее развитие сюжета популярного сериала «Игра Престолов».
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Пугачева отметила юбилей вечеринкой с Медведевым
Как выяснилось, строгие меры безопасности были связаны, скорее всего, даже не с капризом Примадонны, а с важными гостями государственной значимости, прибывшими на «секретную» вечеринку, которая стала и afterparty концерта, и банкетом по случаю юбилея Женщины, которая поет.
Обновлено вчера в 12:10
Авто
В 2021 году может появиться электрическое купе Genesis Essentia
Президент бренда Genesis Манфред Фицджеральд сообщил западным журналистам, что уже в 2021 году на глобальном рынке появится первый электромобиль компании.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Костромской регион присоединится к волонтерской акции «Добро в село»
Всероссийскую акцию «Добро в село» организуют Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» совместно с волонтерскими организациями при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Обмен пленными прошел в Сирии при поддержке военных РФ, Ирана и Турции
Обмен был организован при участии представителей Минобороны России, Турции и Ирана в рамках деятельности Рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии, созданной по итогам международной встречи по Сирии в Астане 22 декабря 2017 года.
Обновлено в 09:15
Авто
Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России
Обновлено в 10:20
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Политика
Депутат Госдумы назвал Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными
Самый молодой член нижней палаты парламента, депутат Государственной думы Василий Власов сказал, что Comedy Club и «Наша Russia» — отвратительные программы.
Обновлено в 08:51
Игры
Появилось видео со всеми фаталити в Mortal Kombat 11
Обновлено в 09:08
Футбол
Саркисов пропустит до трех недель из-за травмы бедра
Нападающий красноярского футбольного клуба "Енисей" Артур Саркисов выбыл на срок до трех недель из-за повреждения задней поверхности бедра.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Назван топ-20 лучших смартфонов в мире
Издание Business Insider опубликовало рейтинг из 20 лучших смартфонов, которые уже доступны для покупки или появятся в продаже в ближайшее время, пишут «Известия».
Обновлено в 03:38
Наука
Две чашки кофе в день помогают повысить физическую работоспособность
Специалисты пришли к заключению о том, что среднестатистическому человеку достаточно выпивать примерно две чашки кофе в день для повышения своей физической работоспособности.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Превративших заключенных в инвалидов российских тюремщиков посадили
Абаканский городской суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии №33 в Хакасии, признав их виновными в пытках, из-за которых один осужденный стал инвалидом.
Обновлено в 09:02