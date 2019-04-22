Рубль укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец вчера в 03:09

Утром 22 апреля, по данным Московской биржи, рубль укрепился по отношению к доллару на 17 копеек. Теперь за единицу американской валюты дают 63,88 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро

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