Рубль укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец вчера в 03:12

Утром 11 июня рубль укрепился к доллару на 11 копеек.

Рубль укрепился к доллару и евро

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Армия и оружие ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля «ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».

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Политика 12 июня страна отмечает День России Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.

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Армия и оружие Новый набор девушек стартовал в Краснодарском авиаучилище Плановый набор девушек на летные специальности в Краснодарское высшее военное авиационное училище начнется летом 2019 года.

Гаджеты Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.

Политика Токаев официально вступит в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента Казахстана 9 июня, сегодня официально вступит в должность главы государства.

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Космос В Бурятии начинается строительство первого этапа Национального гелиогеофизического комплекса РАН стоимостью 2,5 млрд рублей Главгосэкспертиза РФ одобрила первый этап строительства Национального гелиогеофизического комплекса РАН, в рамках которого начинается строительство двух объектов стоимостью 2,5 млрд рублей на территории Бурятии.

Авто Объявлены предварительные цены на новый Kia Seltos Самое интересное же, как всегда – цены, которые пока не объявлены, но путем нехитрых расчетов эксперты «За рулем» все-таки узнали ориентировочную стоимость новинки хотя бы в базовой комплектации.