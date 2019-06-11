Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец вчера в 03:12
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие
Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро
Обновлено вчера в 12:03
Гаджеты
HTC представила два новых смартфона – HTC U19e и U19+
Компания HTC в Тайване анонсировала два среднеуровневых смартфона – HTC U19e и U19+.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления
Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:17
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено 10 июня в 08:52
Космос
Стартовый комплекс космодрома Восточный застрахуют на 7,3 млрд рублей
Обновлено 10 июня в 05:24
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В Якутске две девочки получили переломы на надувном аттракционе
Обновлено вчера в 21:37
Авто
Nissan GT-R и Juke уходят из России
Японская компания Nissan прекратит российские поставки импортных моделей Juke и GT-R. Об этом накануне сообщило «Авторевю».
Обновлено в 00:53
Политика
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Политика
12 июня страна отмечает День России
Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Одноклубник признался, что соскучился по Мамаеву
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Киев нашел новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
Новый набор девушек стартовал в Краснодарском авиаучилище
Плановый набор девушек на летные специальности в Краснодарское высшее военное авиационное училище начнется летом 2019 года.
Обновлено в 00:57
Гаджеты
Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei
Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.
Обновлено 10 июня в 21:52
Политика
Токаев официально вступит в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента Казахстана 9 июня, сегодня официально вступит в должность главы государства.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Российский морпех погиб в затонувшем во время учений БТР
Обновлено вчера в 13:23
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено вчера в 12:14
Авто
Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке
Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Боец из Чечни арестован в Польше
Обновлено вчера в 21:22
Космос
В Бурятии начинается строительство первого этапа Национального гелиогеофизического комплекса РАН стоимостью 2,5 млрд рублей
Главгосэкспертиза РФ одобрила первый этап строительства Национального гелиогеофизического комплекса РАН, в рамках которого начинается строительство двух объектов стоимостью 2,5 млрд рублей на территории Бурятии.
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате
По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено вчера в 08:40
Авто
Объявлены предварительные цены на новый Kia Seltos
Самое интересное же, как всегда – цены, которые пока не объявлены, но путем нехитрых расчетов эксперты «За рулем» все-таки узнали ориентировочную стоимость новинки хотя бы в базовой комплектации.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В МЧС дали советы по безопасности во время купания
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина
В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
Обновлено вчера в 12:32