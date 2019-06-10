Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:20
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Финансы
Российский фондовый рынок установил новый рекорд
Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Бари Алибасов не вышел из медикаментозной комы
Бари Алибасов уже несколько дней находится без сознания.
Обновлено в 09:00
Политика
Бойко возглавил рейтинг кандидатов на пост премьера Украины
Основатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко возглавил рейтинг политиков, которых украинцы хотели бы видеть в должности премьера, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 05:45
Футбол
Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»
Обновлено в 12:36
Политика
На пост премьера Великобритании зарегистрировали 10 кандидатов
Кандидатами на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии зарегистрированы 10 человек.
Обновлено в 13:37
Автоспорт
Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф
Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
Обновлено в 11:37
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО
Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выйдет на свободу из колонии-поселения в Аргуне.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Культура
Игрок, назвавший Киану Ривза поразительным, получит коллекционку Cyberpunk 2077
Одним из самых ярких моментов выступления Microsoft на Е3 2019 стало появление на сцене Киану Ривза, который представил дату выхода Cyberpunk 2077.
Обновлено в 06:23
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Политика
Посол США в России не исключил, что до конца года покинет Москву
Посол США в России Джон Хантсман рассматривает возможность возвращения на родину до конца года, сообщает в понедельник американское издание Atlantic со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца
Обновлено 08 июня в 14:59
Авто
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Саратовской области в холодильнике нашли труп 8-летнего мальчика
В Саратовской области в холодильнике нашли труп 8-летнего мальчика. Трагический инцидент случился в Александрово-Гайском районе.
Обновлено в 02:35
Авто
Дорожные камеры научатся штрафовать слишком шумные автомобили
В обозримом будущем появятся штрафы за чрезмерную шумность автомобилей.
Обновлено в 13:29
Авто
Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 08:10
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ в Челябинской области
Выпускникам челябинских школ есть чем похвастаться В Челябинской области озвучили первые результаты Единого государственного экзамена.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Авто
Названы 5 автоновинок 2019 года на российском рынке
Специалисты собрали пятёрку самых интересных и ожидаемых автомобильных новинок, которые представят публике до конца 2019 года.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00