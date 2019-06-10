Финансы

Рубль укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:20

Утром 10 июня рубль укрепился к доллару и евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолец03:20

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Курсы доллара и евро на 10 июня

Банки.ру01:00

Курс валют на 10 июня: шаг вперед, два шага назад

Хакасия-Информ02:33

Курс евро летом 2019: заниженная валюта может отскочить

Свободная Прессавчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:18, Ашберн
Технологии

Банк «Открытие» автоматизировал реагирование на инциденты ИБ

Автоматизированы более 30 процедур реагирования на инциденты ИБ, включая автоматическое получение данных, сбор дополнительной информации и анализ во внешних и внутренних «песочницах» банка.
Обновлено в 04:58
Политика

Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Суд приговорил бывшего главу Коми Гайзера к 11 годам тюрьмы

Обновлено в 06:19
Политика

Песков прокомментировал дело журналиста Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 06:51
Общество

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Обновлено в 02:39
Хоккей

Лукашенко заявил, что минское «Динамо» должно делать ставку на белорусских хоккеистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что минский хоккейный клуб "Динамо" должен делать ставку на белорусских игроков, а не "финансировать иностранных легионеров".
Обновлено в 06:14
Авто

Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Авто

Названы самые популярные подержанные автомобили Opel в России

По итогам первых четырех месяцев 2019 г. самой популярной моделью Opel на вторичном рынке стала Astra, разошедшаяся тиражом в 18 393 автомобиля.
Обновлено в 05:21
Экономика

Европейские индексы завершили пятничную сессию уверенным ростом

В пятницу, 7 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали уверенный рост.
Обновлено в 02:05
Политика

Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:10
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Политика

Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова

Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 05:11
Наука

На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Обновлено в 02:56
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено дело о беспорядках в сквере

Обновлено в 07:00
Общество

Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы

Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Общество

В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Футбол

Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами

В составе сине-бело-голубых Риксен выступал с 2006 по 2009 год.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Лакокрасочный завод горит под Калининградом

На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца

Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы

Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено вчера в 16:25
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты

Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0

В компании высказались и насчёт PCIe 4.0.
Обновлено в 04:21
Экономика

Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают

Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное