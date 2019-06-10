Финансы

Рубль укрепился к доллару и евроМосковский Комсомолец 03:20

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Утром 10 июня рубль укрепился к доллару и евро.
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Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолец03:20

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Курсы доллара и евро на 10 июня

Банки.ру01:00

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ СНИЗИЛСЯ НА -0,05% ДО 64,77 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,28% ДО 73,25 Р

Financial One03:28
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Мини-версия внедорожника Toyota Land Cruiser рассмешила автолюбителей

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