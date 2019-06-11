Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроКрасная весна 10 июня в 13:08
Российский рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине по итогам основной валютной сессии, 10 июня свидетельствуют данные Московской биржи. Таким образом, курс американской валюты к 19:00 текущего дня опустился на 11 копеек к уровню предыдущего закрытия и составил 64,7 рубля.
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В Нью-Йорке впервые прошел «Пушкинский диктант»
"Пушкинский диктант" прошел впервые в Нью-Йорке, в нем приняли участие как соотечественники, так и англоязычные американцы.
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Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
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Здоровье
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Оптимизация российского здравоохранения принесла плачевные результаты. «Неэффективные» больницы оказались закрыты в ужасающем количестве.
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Политика
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Авто
В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
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Общество
Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 18:11
Общество
В Москве сегодня был намечен марш в защиту Ивана Голунова
Накануне вечером журналист был освобожден, а его уголовное преследование прекращено.
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Общество
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Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
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В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
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Шоу-бизнес
Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом
Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
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Обновлено 10 июня в 12:28
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Ученые и исследователи предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 12:38
Космос
Совет РАН по космосу предложил Роскосмосу начать реализацию проекта «Венера-Д»
Совет РАН по космосу направил в Роскосмос обращение о необходимости начать реализацию проекта "Венера-Д" и финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по нему.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
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Обновлено вчера в 20:09
Авто
Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20
Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Неизвестные убили журналистку в Мексике
В штате Табаско на юго-востоке Мексики была убита журналистка Норма Сарабия. Преступление было совершено вечером 11 июня рядом с её домом.
Обновлено в 03:24
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
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Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Экономика
Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 21:07
Кино
Фрэнсис Форд Коппола получит премию Кинофестиваля имени братьев Люмьер
Кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола получит премию Кинофестиваля имени братьев Люмьер, который пройдет с 12 по 20 октября в Лионе.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Пентагон обсудит с Турцией ситуацию вокруг С-400 и F-35
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Хоккей
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Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
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