Финансы

Рубль укрепился к доллару и евроКрасная весна 10 июня в 13:08

Российский рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине по итогам основной валютной сессии, 10 июня свидетельствуют данные Московской биржи. Таким образом, курс американской валюты к 19:00 текущего дня опустился на 11 копеек к уровню предыдущего закрытия и составил 64,7 рубля.
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