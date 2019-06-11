Финансы

Рубль укрепился к доллару и евроКрасная весна вчера в 13:08

Российский рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине по итогам основной валютной сессии, 10 июня свидетельствуют данные Московской биржи. Таким образом, курс американской валюты к 19:00 текущего дня опустился на 11 копеек к уровню предыдущего закрытия и составил 64,7 рубля.
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Рубль растет к доллару и евро днем на фоне позитивной динамики мировых рынков и подъема нефти

Финмаркет09:33

Рубль растет в парах с долларом и евро вместе с валютами развивающихся рынков

ПРАЙМ06:42

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Финанс03:25

Евро упал ниже 73 рублей

Газета.Ru03:35

Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром

Интерфакс03:30

Рубль на старте торгов потеснил доллар и евро

Росбалт03:56

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:18
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика

Главой МВД Беларуси назначили уроженца Северной Осетии Юрия Караева

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что "кавказцы – люди особые и крепкие" Главой МВД Республики Беларусь стал уроженец Северной Осетии Юрий Караев, сообщает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 08:40
Происшествия

МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова

Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Футбол

«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова

Обновлено в 09:25
Наука

Яд скорпиона помог в лечении мышей от туберкулеза

Два вещества в составе яда скорпионов Diplocentrus melici обладают противомикробными свойствами и эффективны против золотистого стафилококка и палочки Коха, причем не только против обычного патогена, но и устойчивого к лекарственным препаратам.
Обновлено в 09:19
Гаджеты

Компания Xiaomi выпустила смарт-часы Amazfit Verge 2

Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Происшествия

Сеть насмешили кадры обращения с гранатой инструктора ГС ЧС Украины

Обновлено в 10:13
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Спорт

Загитова, Медведева и Туктамышева вошли в список кандидатов в сборную

Обновлено в 10:37
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук не смог поддержать Паулину Андрееву на ее премьере

Присутствующие во время выступления Андреевой кинодеятели заметили, что рядом с Паулиной не было ее избранника, Федора Бондарчука, хотя в Сочи он тоже прилетел.
Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие

Ракетный корабль «Великий Устюг» взял курс на Босфор

Малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Великий Устюг» вышел из Севастополя и взял курс на пролив Босфор между Европой и Малой Азией.
Обновлено вчера в 08:51
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Происшествия

С блогера Мэддисона сняли судимость

Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»

Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Общество

Оренбургские школьники получили первые результаты ЕГЭ

Обновлено вчера в 07:31
Гаджеты

HTC представила недорогой смартфон Desire 19+ с тройной камерой

Компания HTC провела презентацию, на которой представила недорогой смартфон Desire 19+.
Обновлено в 10:32
Экономика

В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой

В работе «ВТБ-онлайн» наблюдаются сбои, сообщают «Интерфаксу» клиенты банка.
Обновлено в 08:56
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Политика

Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»

5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
Обновлено в 04:17
Политика

Кремль опроверг установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина

Дмитрий Песков заявил, что такого "нет и быть не может" Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в Кремле дали установку правоохранителям закрыть дело корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова до прямой линии Владимира Путина.
Обновлено в 07:49
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Авто

Представлен новый седан Bentley Flying Spur

Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.
Обновлено в 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
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