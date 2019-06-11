Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утромИнтерфакс 03:30

Доллар и евро упали на "Московской бирже" во вторник утром, рубль заметно укрепился к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства мировых рынков, связанной с улучшением отношения инвесторов к рисковым активам.

Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром

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