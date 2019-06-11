Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроКрасная весна 10 июня в 13:08
Курс европейской валюты опустился на 28 копеек по сравнению с итогами прошедшей пятницы и составил 73,18 рубля. В итоге официальный курс ЦБ РФ, установленный на 11 июня, составляет 64,7919 рубля за один доллар США и 73,2148 рубля за один евро.
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