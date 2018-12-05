Доллар немного вырос, евро снизился на старте торгов на Московской бирже. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль укрепился к бивалютной корзине при открытии торгов на Мосбирже

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