Финансы
В четверг, 27 декабря, рубль снижается к евро и практически не меняется к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Газета.Ru02:19
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Финансы
Греф ожидает снижения темпов роста выдачи ипотеки в 2019 году
Согласно прогнозу Сбербанка, кредитные и депозитные ставки вырастут в начале года, но в течение 2019-го они опять опустятся до текущего уровня.
Обновлено в 08:28
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,1 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,1 млрд и на 21 декабря составили $466 млрд против $464,9 млрд на 14 декабря.
Обновлено в 08:07
Финансы
Украина получила кредит в €350 млн под гарантии МБРР
Министерство финансов Украины получило около €350 млн в кредит от немецкого Deutsche Bank под гарантии Международного банка реконструкции и развития (МБРР).
Обновлено в 10:34
Финансы
ЦБ в начале года проведет стресс-тест ипотечного рынка
Стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования пройдет в январе-марте 2019 года.
Обновлено в 10:00
Финансы
Россия собирается снижать долю расчетов в долларах в следующем году
Министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что РФ будет снижать долю расчетов в долларах уже в этом и в следующем году, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 04:51
Финансы
Деньги российских банков погрязли на Кипре
В 2018 году Кипр попал под давление Минфина США, что было воспринято как атака на российские деньги, спровоцированная Вашингтоном.
Обновлено в 12:10
Финансы
Долги свердловских муниципалитетов снизились на полмиллиарда
Задолженность составляет 834 миллиона рублей Минфин Свердловской области сообщил о снижении кредиторской задолженности, в том числе перед бизнесом в муниципалитетах.
Обновлено в 01:49
Финансы
Объем налоговых вычетов в Новосибирской области вырастет на 14%
Общая сумма возвращенных физическим лицам налогов превысит 6 млрд. руб. В 2018 году физлица Новосибирской области подавали декларации по НДФЛ, в основном, чтобы получить налоговые вычеты.
Обновлено в 02:26
Финансы
ЦБ Южной Кореи ожидает инфляцию на уровне 2% на протяжении двух лет
Центральный банк Республики Корея ожидает стабильной годовой инфляции в размере 2% до 2020 года и не намерен проводить жесткую политику.
Обновлено в 09:39
Финансы
Дефицит бюджета Бутана может достичь критических $570 млн
По информации бутанского новостного агентства Kuensel, министр финансов Намгай Тшеринг сообщил, что страна вскоре получит беспроцентный кредит в размере 4 млрд нгултрумов (примерно 57 млн долларов) от Всемирного банка и Азиатского банка развития.
Обновлено в 08:21
Финансы
В 2019-м Ростов-на-Дону возьмет еще один кредит в 1,2 млрд рублей
Южной столице в следующем году придется, как и в уходящем, взять кредит - на покрытие бюджетного дефицита.
Обновлено в 11:09
Финансы
Общества по поддержке малого бизнеса в Коми признали неэффективными
Фото Сергея Паршукова Контрольно-счетная палата Коми завершила цикл проверок использования средств, выделенных из республиканского бюджета субъектам поддержки малого и среднего бизнеса региона.
Обновлено в 05:50
Финансы
Физлица в ноябре принесли в топ-5 банков почти 310 млрд рублей
По подсчетам "Реального времени", в ноябре чистый приток вкладов в топ-5 российских банков составил 309,7 млрд рублей (месяцем ранее — 125,2 млрд).
Обновлено в 03:49
Финансы
В Центробанке оценили закредитованность Новосибирской области
По данным Центробанка, предоставленным по запросу корреспондента РБК Новосибирск, сумма задолженности по кредитам в Новосибирской области по итогам трех кварталов с начала года выросла на 8%.
Обновлено вчера в 17:06
Финансы
Минфин Украины предложит 27 дек долларовые облигации на 20 дней и 10 мес
Минфин предлагает гривневые обязательства сроком обращения два и три месяца, доходность которых при предыдущем размещении превысила 20 процентов годовых, а также полугодовые бумаги, доходность которых по итогам аукциона на прошлой неделе составила 18,50 процента годовых.
Обновлено в 04:13