В четверг, 27 декабря, рубль снижается к евро и практически не меняется к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Рубль теряет позиции по отношению к евро

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