Финансы
Курс доллара вырос до 63,9 рубляТАСС 03:06
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,9 рубля.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:27, Вашингтон
Политика
В МИД РФ прокомментировали оскорбления в адрес Путина на грузинском ТВ
Представители российского внешнеполитического ведомства резко осудили выступление грузинского журналиста Георгий Габуния в прямом эфире телеканала «Рустави 2», в рамках которого он нецензурно высказался о российском лидере Владимире Путине.
Обновлено в 06:28
Футбол
Неймар не явился на предсезонку. «ПСЖ» сообщил, что примет меры
«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба.
Обновлено в 13:14
Политика
Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ
Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Авто
УАЗ «Патриот» получит новый двигатель
Заволжский моторный завод выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот».
Обновлено в 11:22
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев не видит замены Жанне Фриске
Лазарев добавил, что весь день слушает песни Жанны, и констатировал: она будет жива до тех пор, пока будет жить память о ней, пока люди будут продолжать любить ее песни.
Обновлено в 12:50
Наука
Ученые впервые запечатлели на видео глубоководную шестижаберную акулу
Глубоководную шестижаберную акулу ученым из Университета штата Флорида удалось впервые запечатлеть на видео.
Обновлено в 13:54
Политика
Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии
Ранее СМИ передавали, что МИД Британии организует внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем Дэррока, в которых он называет представителей администрации Трампа некомпетентными и беспомощными.
Обновлено в 15:00
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Культура
Сергей Шнуров стал новым ведущим «Форта Боярд»
Основатель группы «Ленинград» станет новым ведущим российской версии популярного во всем мире телешоу «Форт Борд», передает РБК.
Обновлено в 09:09
Футбол
Алексей Сутормин: Благодарен «Рубину», что не стал препятствовать переговорам с «Зенитом»
В конце июня о трансфере Сутормина объявил «Рубин» и даже отправил в РПЛ заявку на игрока, но, как ранее сообщал «Спорт День за Днем», на самом деле переход не состоялся.
Обновлено в 15:24
Футбол
Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»
24-летний защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в "Сочи".
Обновлено в 14:10
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Общество
В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков
Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала.
Обновлено в 07:10
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Крыму в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить Крым и ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 05:47
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Энергетика
Росстат: бензин в России за июнь подорожал на 0,7%
Цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:07
Спорт
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Кино
Google записал авторов «Игры престолов» в «плохие писатели»
Поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена сценаристов последнего сезона сериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса.
Обновлено в 14:26
Политика
Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси
Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:23
Космос
Китай завершил строительство марсохода
Обновлено в 02:30