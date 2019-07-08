Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.08 мск, курс доллара увеличился на 12 коп. и составил 63,92 руб.

Рубль теряет позиции к доллару и евро

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