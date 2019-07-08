Финансы
Рубль теряет позиции к доллару и евроГазета.Ru 03:26
Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.08 мск, курс доллара увеличился на 12 коп. и составил 63,92 руб.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
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Мэрия Москвы намерена организовать опрос об отношении горожан к системе ритуальных услуг, следует из данных на сайте госзакупок.
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Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки.
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