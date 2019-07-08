Финансы

Рубль теряет позиции к доллару и евроГазета.Ru 03:26

Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.08 мск, курс доллара увеличился на 12 коп. и составил 63,92 руб.
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Курс доллара вырос на 29 копеек

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Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро за счет закрытия коротких позиций

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Доллар вырос до 63,9 рубля

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Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

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Курс доллара снизился до 63,53 рубля

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Рубль теряет позиции к доллару и евро

Газета.Ru03:26

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
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Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
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Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
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Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
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Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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Обновлено в 04:35
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Белоруссия проверила импортируемое из РФ фасованное подсолнечное масло и обнаружила недолив в 80% проверенных партий.
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Обновлено в 08:22
Общество

Мэрия Москвы организует опрос о системе ритуальных услуг

Мэрия Москвы намерена организовать опрос об отношении горожан к системе ритуальных услуг, следует из данных на сайте госзакупок.
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В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
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Федерер разгромил Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона

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Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина

Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
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Живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI

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Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний

Фигурант дела «Новое величие» Павел Ребровский, которого осудили на 2,5 года колонии, отказался от показаний, в которых признал свою вину.
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Общество

Пиратские сайты предложили удалять целиком

Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки.
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Жену Цоя в новом фильме Алексея Учителя сыграет Паулина Андреева

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В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено в 17:57
Как работают Яндекс.Новости?
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