Финансы
Рубль теряет позиции к доллару и евроГазета.Ru вчера в 03:26
Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.08 мск, курс доллара увеличился на 12 коп. и составил 63,92 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Политика
Президент Грузии призвала власти России не поддаваться на провокации
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с призывом не поддаваться на провокации «радикальных сил в стране».
Обновлено в 07:08
Политика
Грузинский канал прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телекомпания «Рустави 2» перестала вещать после скандального эфира, во время которого журналист Георгий Габуния нецензурно высказывался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 00:30
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Игры
Cyberpunk 2077 пойдет даже на слабых ПК
После обнародования внушительных технических характеристик оборудования, с помощью которого на E3 продемонстрировали игру Cyberpunk 2077, ряд геймеров выразили беспокойство относительно запуска игры на менее «крутых» девайсах.
Обновлено в 04:06
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Теннис
Серену Уильямс оштрафовали за повреждение одного из кортов Уимблдона
Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $10 тыс. за то, что повредила ракеткой один из кортов Уимблдона.
Обновлено в 02:17
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе 300 млн рублей в офшор
Деньги были переведены компании-однодневке под видом оплаты рекламы в интеллектуальной программе «Своя игра», которая выходит на НТВ.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты
Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50
Экономика
Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре
По оценкам специалистов из вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC), дата, когда американское федеральное правительство больше не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета («день X»), может настать уже в первой половине сентября.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Общество
Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии
В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.
Обновлено в 04:51
Политика
Автором речи обматерившего Путина Габунии назвали Саакашвили
Речь телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии, обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина, написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Обновлено в 06:03
Здоровье
В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации
По данным республиканского Роспотребнадзора, в зданиях безопасный уровень радиации для человека не превышает 200 Бк/мз.
Обновлено вчера в 08:20
Технологии
Финалисты олимпиады НТИ предложат изменения программы вузов
Еще одной важной особенностью образовательного интенсива "Остров 10-22" станет возможность подготовки предложений об изменениях программ вузов.
Обновлено в 06:40
Политика
В Кремле прокомментировали отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспондентам агентства Sputnik и канала RT.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке
Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Политика
Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии
Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Космос
На околоземной орбите: столичные школьники провели биологический эксперимент
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Путин раскрыл новые детали инцидента в Керченском проливе
Инцидент в Керченском проливе был специально устроен бывшим президентом Украины Петром Порошенко в ходе его предвыборной кампании.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Валенсии эвакуировали крупнейший в Европе океанариум из-за пожара
Крупнейший океанариум Европы, расположенный в испанской Валенсии, был эвакуирован из-за пожара, пострадавших нет, сообщают службы по чрезвычайным ситуациям сообщества Валенсия в Twitter.
Обновлено в 06:26
Общество
В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотики
Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 04:28
Наука
Норвежцы замеряют радиацию на месте гибели АПЛ «Комсомолец»
Обновлено в 05:32