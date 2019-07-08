Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.08 мск, курс доллара увеличился на 12 коп. и составил 63,92 руб.

Рубль теряет позиции к доллару и евро

Политика Президент Грузии призвала власти России не поддаваться на провокации Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с призывом не поддаваться на провокации «радикальных сил в стране».

Политика Грузинский канал прекратил вещание после ругани в адрес Путина Телекомпания «Рустави 2» перестала вещать после скандального эфира, во время которого журналист Георгий Габуния нецензурно высказывался в адрес российского президента Владимира Путина.

Авто Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.

Игры Cyberpunk 2077 пойдет даже на слабых ПК После обнародования внушительных технических характеристик оборудования, с помощью которого на E3 продемонстрировали игру Cyberpunk 2077, ряд геймеров выразили беспокойство относительно запуска игры на менее «крутых» девайсах.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.

Теннис Серену Уильямс оштрафовали за повреждение одного из кортов Уимблдона Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $10 тыс. за то, что повредила ракеткой один из кортов Уимблдона.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе 300 млн рублей в офшор Деньги были переведены компании-однодневке под видом оплаты рекламы в интеллектуальной программе «Своя игра», которая выходит на НТВ.

Происшествия Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Экономика Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре По оценкам специалистов из вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC), дата, когда американское федеральное правительство больше не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета («день X»), может настать уже в первой половине сентября.

Политика СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.

Общество Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.

Политика Автором речи обматерившего Путина Габунии назвали Саакашвили Речь телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии, обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина, написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Здоровье В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации По данным республиканского Роспотребнадзора, в зданиях безопасный уровень радиации для человека не превышает 200 Бк/мз.

Технологии Финалисты олимпиады НТИ предложат изменения программы вузов Еще одной важной особенностью образовательного интенсива "Остров 10-22" станет возможность подготовки предложений об изменениях программ вузов.

Политика В Кремле прокомментировали отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспондентам агентства Sputnik и канала RT.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".

Политика Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика Путин раскрыл новые детали инцидента в Керченском проливе Инцидент в Керченском проливе был специально устроен бывшим президентом Украины Петром Порошенко в ходе его предвыборной кампании.

Происшествия В Валенсии эвакуировали крупнейший в Европе океанариум из-за пожара Крупнейший океанариум Европы, расположенный в испанской Валенсии, был эвакуирован из-за пожара, пострадавших нет, сообщают службы по чрезвычайным ситуациям сообщества Валенсия в Twitter.