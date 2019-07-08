Финансы

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евроРосбалт 03:58

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже умеренно подешевела к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 14 копеек к предыдущему закрытию и достиг 63,9450 рубля.
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Доллар вырос до 63,9 рубля

Взгляд.ру03:06

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:58

Рубль снизился к доллару и евро на страте торгов в понедельник

Интерфакс03:22

Рубль теряет позиции к доллару и евро

Газета.Ru03:26

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:24

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:36

Курс доллара вырос до 63,9 рубля

ТАСС03:06
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Общество

В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве

Московские полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:20
Общество

На Мосфильме появился один из крупнейших съемочных павильонов в Европе

На Мосфильме появился новый съемочный павильон площадью 1 647 квадратных метров – один из крупнейших в Европе, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 09:25
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Энергетика

Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года

Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Политика

Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ

В МИД России осудили выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 04:29
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Мария Кончаловская дебютировала на большой сцене

Девушка выступила на большой сцене в Калининграде.
Обновлено в 05:05
Интернет

Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome

Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.
Обновлено вчера в 06:35
Музыка

Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя

Обновлено в 07:29
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Здоровье

Медведев пообещал дать поручения по организации всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен дать дополнительные поручения регионам по организации всеобщей диспансеризации.
Обновлено в 07:39
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Круизный лайнер едва не врезался в прибрежное кафе из-за шторма

Обновлено в 05:35
Политика

Немецкий министр объяснил значимость «Северного потока-2» для Германии

Строительство газопровода «Северный поток-2» не сделает ФРГ зависимой от России, но принесет Берлину экономическую выгоду.
Обновлено в 02:34
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Политика

Васильев проинформировал Путина о развитии Дагестана

Обновлено в 08:00
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ

«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»

Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Музыка

Утрата для джаза: умер лидер группы «Каданс» Герман Лукьянов

5 июля в возрасте 82 лет скончался советский, российский джазовый музыкант, мультиинструменталист и композитор, лидер проекта "Каданс", одна из ярких величин отечественного джаза Герман Лукьянов.
Обновлено в 08:12
Авто

В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan

Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
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