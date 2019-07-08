Финансы
Рубль теряет позиции к доллару и евроГазета.Ru 03:26
Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.08 мск, курс доллара увеличился на 12 коп. и составил 63,92 руб.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:20, Вашингтон
Политика
Сотрудники «Рустави 2» начали увольняться после скандала
С грузинского телеканала "Рустави 2" после скандала с оскорблениями в адрес российского лидера Владимира Путина начали увольняться сотрудники, сообщает Sputnik-Грузия.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Песков заявил, что угрозы для судоходства в Баренцевом море нет
Судоходству в Баренцевом море ничто не угрожает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ЧП, в результате которого погибли 14 человек.
Обновлено в 06:22
Политика
ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной
Нет никаких оснований отменять телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NEWSONE, заявили в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 07:08
Авто
Начались продажи дешевого аналога нового Hyundai Santa Fe
Компания Haima начала продажи нового среднеразмерного кроссовера 8S. Внешне новинка похожа на Hyundai Santa Fe последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом
В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе
Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Музыка
Джазовый музыкант Герман Лукьянов умер
Обновлено в 07:09
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
В Лондоне экстремал забрался на небоскрёб без страховки
Обновлено в 07:25
Политика
Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции
Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Политика
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.
Обновлено 06 июля в 07:50
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено в 07:16
Авто
Эксперты составили ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в Великобритании
Эксперты представили вниманию ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в Великобритании.
Обновлено в 07:45
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Футбол
«Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 07:36
Экономика
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Самолет авиакомпании «Ютэйр» экстренно сел во Внукове
Самолет авиакомпании "Ютэйр" прервал полет из Москвы в Берлин и экстренно приземлился во Внукове.
Обновлено в 06:45
Авто
JAC объявила российские цены на новый пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Авто
Появились первые фотографии обновленной Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Экономика
В Минкомсвязи уже не видят смысла в едином операторе дорожных камер
Минкомсвязи уведомило правительство РФ о нецелесообразности назначения единственного оператора по установке дорожных камер.
Обновлено в 08:07