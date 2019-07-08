Финансы

Рубль теряет позиции к доллару и евроГазета.Ru 03:26

Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.08 мск, курс доллара увеличился на 12 коп. и составил 63,92 руб.
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Доллар вырос до 63,9 рубля

Взгляд.ру03:06

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:58

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:24

Рубль теряет позиции к доллару и евро

Газета.Ru03:26

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:36

Рубль снизился к доллару и евро на страте торгов в понедельник

Интерфакс03:22

Курс доллара вырос до 63,9 рубля

ТАСС03:06
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Политика

Сотрудники «Рустави 2» начали увольняться после скандала

С грузинского телеканала "Рустави 2" после скандала с оскорблениями в адрес российского лидера Владимира Путина начали увольняться сотрудники, сообщает Sputnik-Грузия.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Песков заявил, что угрозы для судоходства в Баренцевом море нет

Судоходству в Баренцевом море ничто не угрожает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ЧП, в результате которого погибли 14 человек.
Обновлено в 06:22
Политика

ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной

Нет никаких оснований отменять телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NEWSONE, заявили в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 07:08
Авто

Начались продажи дешевого аналога нового Hyundai Santa Fe

Компания Haima начала продажи нового среднеразмерного кроссовера 8S. Внешне новинка похожа на Hyundai Santa Fe последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика

Евкуров назначен замминистра обороны

Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
Обновлено в 07:35
Политика

Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом

В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Игрок сборной России по пляжному гандболу утонула в Польше

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Музыка

Джазовый музыкант Герман Лукьянов умер

Обновлено в 07:09
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

В Лондоне экстремал забрался на небоскрёб без страховки

Обновлено в 07:25
Политика

Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции

Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Политика

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.
Обновлено 06 июля в 07:50
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии

Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено в 07:16
Авто

Эксперты составили ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в Великобритании

Эксперты представили вниманию ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в Великобритании.
Обновлено в 07:45
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Футбол

«Тамбов» представил новый логотип

Обновлено в 07:36
Экономика

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Самолет авиакомпании «Ютэйр» экстренно сел во Внукове

Самолет авиакомпании "Ютэйр" прервал полет из Москвы в Берлин и экстренно приземлился во Внукове.
Обновлено в 06:45
Авто

JAC объявила российские цены на новый пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Авто

Появились первые фотографии обновленной Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Экономика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Экономика

В Минкомсвязи уже не видят смысла в едином операторе дорожных камер

Минкомсвязи уведомило правительство РФ о нецелесообразности назначения единственного оператора по установке дорожных камер.
Обновлено в 08:07
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