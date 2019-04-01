Финансы

Рубль стремительно вырос к доллару и евроГазета.Ru 03:09

Рубль стремительно растет на открытии торгов, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10.02 мск, курс доллара расчетами "завтра" сократился на 28 коп. до 64,76 руб.
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Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 65,34 руб., евро - 73,40 руб

Финмаркет03:37

Рубль стремительно вырос к доллару и евро

Газета.Ru03:09
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Футбол

Варан сообщил «Реалу» о желании уйти

Как отмечается, француз уже сообщил руководству о желании уйти. Партнеры по команде также знают об этом решении.
Обновлено в 10:15
Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Здоровье

Пациенты свердловского онкодиспансера вновь остались без лекарств

В Свердловске пациенты онкологического диспансера не смогли получить необходимый им лекарственный препарат (ЛП) для внутривенного вливания (капельница) «Бевацизумаб».
Обновлено в 10:36
Гаджеты

Microsoft обновляет Surface Book новыми процессорами

Модель с i5-7300U процессором не исчезнет, но будет продаваться за 1299 долларов, а новая модель c Intel Core i5-8350U за 1499 долларов.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Технологии

Часть голосовых сообщений «Вконтакте» оказалась в открытом доступе

Часть голосовых сообщений пользователей соцсети «Вконтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Обвинение просит 18 лет колонии обвиняемому в участии в ИГ бывшему офицеру Минобороны РФ

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 2 апреля вынесет приговор обвиняемому в участии в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) бывшему офицеру Минобороны России Денису Хисамову.
Обновлено в 09:11
Авто

УАЗ выпустит модель на новой платформе в 2020 году

Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев

В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.
Обновлено в 09:47
Экономика

На соки с сахаром могут поднять НДС

Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Политика

Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром Украины

Представитель штаба Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с «Батькивщиной» и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, в том случае, если в президентской гонке победу одержит именно Зеленский.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Нетрезвый москвич ударил полицейского и спустил на него овчарку

Сотрудник правопорядка задержал нетрезвого хозяина овчарки и обезвредил напавшего на него пса.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Политика

Аваков сообщил о кибератаках на избирательную систему Украины

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы государства зафиксировали попытки проникновения в избирательную систему ЦИК страны.
Обновлено в 09:56
Космос

Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»

Обновлено в 05:12
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Политика

Почему Зеленский выиграл первый тур выборов на Украине

По факту Зеленский отнял голоса не только у Порошенко и Бойко, но и у Юлии Тимошенко, которая как минимум 15 лет безуспешно пытается стать президентом Украины и была уверена в своем выходе во второй тур.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Экономика

Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на 20,5 млрд долларов с начала года

Богатейшие россияне с начала года стали еще богаче в общей сложности на 20,5 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Наталья Медведева привела маму на шоу «Вечерний Ургант»

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика

Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit

Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
Обновлено в 09:48
Происшествия

Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбила машина

"ДТП, в котором под колесами автомобиля погиб, по предварительным данным, один из судей Арбитражного суда Самарской области, произошло в воскресенье рано утром в Самаре в районе ул. Третья просека", - сказал источник.
Обновлено в 10:18
Экономика

Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт

Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:27
Политика

Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Футбол

РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей

Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:12
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