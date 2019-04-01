Финансы
Рубль стремительно вырос к доллару и евроГазета.Ru 03:09
Рубль стремительно растет на открытии торгов, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10.02 мск, курс доллара расчетами "завтра" сократился на 28 коп. до 64,76 руб.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Футбол
Варан сообщил «Реалу» о желании уйти
Как отмечается, француз уже сообщил руководству о желании уйти. Партнеры по команде также знают об этом решении.
Обновлено в 10:15
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Здоровье
Пациенты свердловского онкодиспансера вновь остались без лекарств
В Свердловске пациенты онкологического диспансера не смогли получить необходимый им лекарственный препарат (ЛП) для внутривенного вливания (капельница) «Бевацизумаб».
Обновлено в 10:36
Гаджеты
Microsoft обновляет Surface Book новыми процессорами
Модель с i5-7300U процессором не исчезнет, но будет продаваться за 1299 долларов, а новая модель c Intel Core i5-8350U за 1499 долларов.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Технологии
Часть голосовых сообщений «Вконтакте» оказалась в открытом доступе
Часть голосовых сообщений пользователей соцсети «Вконтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Обвинение просит 18 лет колонии обвиняемому в участии в ИГ бывшему офицеру Минобороны РФ
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 2 апреля вынесет приговор обвиняемому в участии в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) бывшему офицеру Минобороны России Денису Хисамову.
Обновлено в 09:11
Авто
УАЗ выпустит модель на новой платформе в 2020 году
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев
В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.
Обновлено в 09:47
Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДС
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Политика
Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром Украины
Представитель штаба Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с «Батькивщиной» и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, в том случае, если в президентской гонке победу одержит именно Зеленский.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Нетрезвый москвич ударил полицейского и спустил на него овчарку
Сотрудник правопорядка задержал нетрезвого хозяина овчарки и обезвредил напавшего на него пса.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Политика
Аваков сообщил о кибератаках на избирательную систему Украины
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы государства зафиксировали попытки проникновения в избирательную систему ЦИК страны.
Обновлено в 09:56
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
Обновлено в 05:12
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Политика
Почему Зеленский выиграл первый тур выборов на Украине
По факту Зеленский отнял голоса не только у Порошенко и Бойко, но и у Юлии Тимошенко, которая как минимум 15 лет безуспешно пытается стать президентом Украины и была уверена в своем выходе во второй тур.
Обновлено в 08:02
Экономика
Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам
Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на 20,5 млрд долларов с начала года
Богатейшие россияне с начала года стали еще богаче в общей сложности на 20,5 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Наталья Медведева привела маму на шоу «Вечерний Ургант»
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки
У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика
Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit
Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
Обновлено в 09:48
Происшествия
Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбила машина
"ДТП, в котором под колесами автомобиля погиб, по предварительным данным, один из судей Арбитражного суда Самарской области, произошло в воскресенье рано утром в Самаре в районе ул. Третья просека", - сказал источник.
Обновлено в 10:18
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт
Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:27
Политика
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Футбол
РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей
Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:12