Рубль стремительно вырос к доллару и евроГазета.Ru 03:09

Рубль стремительно растет на открытии торгов, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10.02 мск, курс доллара расчетами "завтра" сократился на 28 коп. до 64,76 руб.

Рубль стремительно вырос к доллару и евро

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