Финансы

Рубль стремительно падает к доллару и евро вечером 14 декабря
Свободная Пресса
12:32

Российский рубль ускорил своё снижение к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи.
Свободная Пресса12:32

Подробнее о событии

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру16:36

Рубль ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро вечером в пятницу

Финмаркет11:50

Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с 23 ноября

Эхо Москвы05:32

Курс евро опустился ниже 75 рублей

ТАСС05:29

Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с 23 ноября

RT на русском05:22

Рубль ослаб к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфакс02:31

Рубль снизился в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс02:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
Финансы

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Финансы

Китайская экономика продолжает замедляться

Сегодня утром биржевые индексы Азии закрылись со значительным снижением после того, как китайские власти представили статистические данные за ноябрь, которые оказались ниже прогнозов аналитиков.
Обновлено в 06:40
Финансы

В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ

Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.
Обновлено в 09:57
Финансы

Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг

Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено в 15:48
Финансы

Сбербанк в этом году рассчитывает получить $12,5 млрд чистой прибыли

Сбербанк по итогам 2018 года рассчитывает получить $12-12,5 млрд (порядка 830 млрд рублей по официальному курсу) чистой прибыли.
Обновлено в 04:30
Финансы

Биткоин достиг годового минимума

14 декабря, после довольно большой распродажи по цене в $3 400 цена биткоина упала до нового годового минимума.
Обновлено в 02:06
Финансы

Итоги заседания Банка России пока не побудили рубль к действиям

По итогам заседания Банка России ключевая ставка была повышена с 7,50% годовых до 7,75% годовых.
Обновлено в 10:00
Финансы

Прямые иностранные инвестиции в Китай упали более чем на четверть

Объем прямых иностранных инвестиций в Китай сократился в ноябре 2018 года на 26,3% в годовом сопоставлении до 92,11 млрд юаней, следует из отчета Министерства торговли страны.
Обновлено в 08:24
Финансы

Аналитики предсказали новый обвал рубля

Аналитики Райффайзен банка предсказали новый обвал рубля, соответствующие данные содержатся в отчете российского подразделения австрийской банковской группы.
Обновлено вчера в 13:49
Финансы

Профицит федерального бюджета за 11 месяцев составил 3,4 трлн рублей

Профицит федерального бюджета за январь-ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, или 3,7% ВВП, сообщил Минфин.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы

Рубль несколько ослаб по отношению к доллару

На 8 декабря рубль значительно ослаб и его курс снизился до отметки 66,92 рубля за 1 доллар. 13 декабря доллар стоил 66,5 рубля.
Обновлено в 07:01
Финансы

В районах Якутии проведут финансовые проверки

В районах республики, где сложились крупные задолженности по коммунальным услугам, завозу тарированного топлива и социально значимых продуктов питания, проведут финансовые проверки.
Обновлено вчера в 04:12
Финансы

Международные резервы России за неделю увеличились на $1,5 млрд

На 30 ноября международные резервы страны составляли $462,1 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $1,5 млрд, или на 0,3%.
Обновлено вчера в 08:55
Финансы

Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы

Сбербанк ожидает роста зарплат в России в 2019 году на уровне 2,5%

Сбербанк ожидает, что рост зарплат в целом по России в 2019 году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено 12 декабря в 06:04
ещё по теме
Главное