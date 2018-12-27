Финансы
Позиции российской валюты относительно доллара и евро слабеют в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:08 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 68,82 рубля, что почти на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Банки.рувчера в 02:25
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Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
NI оценил испытания «Авангарда»
Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".
Обновлено вчера в 15:10
Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора
На электростанции в Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Роскачество проверило состав красной икры
Обновлено в 00:16
Происшествия
В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек
Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено 26 декабря в 13:48
Хоккей
Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира
Сборная России провела первый матч на стартовавшем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг
Закон, обязывающий операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России, подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 27 декабря.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Названы самые выгодные и провальные вложения в 2018 году
Специалисты компании "ФинЭкспертиза" назвали самые выгодные и провальные вложения 2018 года, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:03
Хоккей
Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ
Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме
Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 09:04
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Путешествия
Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов
Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
«ИрАэро» опровергла возбуждение дела о мошенничестве против компании
«ИрАэро», которая вывозила отдыхавших в Китае российских туристов в связи с задолженностью туроператора «Жемчужная река», опровергла информацию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против компании.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Путин подписал закон об ответственном обращении с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Умер старейший американский ветеран Второй мировой
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Трамп: США не могут больше оставаться мировым полицейским
По словам главы Белого дома, «Соединенные Штаты не могут оставаться мировым полицейским».
Обновлено 26 декабря в 22:35
Происшествия
В Финляндии задержали россиянку по запросу США
Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
Автоперевозчики попросили Медведева сохранить вычет из-за «Платона»
Меру о налоговом вычете отменяют с 1 января. Документ подписан вице-президентом Российского автотранспортного союза Валерием Алексеевым.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Конгресс США не стал голосовать по вопросам шатдауна
Американский Конгресс изменил свои планы и не стал голосовать по вопросу шатдауна.
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Ученые обнаружили способ побороть старение мозга
Обновлено в 00:05
Общество
Москвичи увидят в январе звездный дождь и лунное затмение
Жители Москвы смогут увидеть в январе два астрономических явления - звездный дождь и лунное затмение, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
NI высмеял военный «сигнал» западных стран для России в Черном море
В начале декабря в порт в Одессе прибыл корабль британских ВМС "Эхо", который призван стать ответом на "агрессивные действия" России в Черном море, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Роспотребнадзор обеспокоен влиянием лаборатории Лугара в Грузии
Инцидент с российскими туристами Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что летом 2018 года группа российских туристов вернулась из Грузии в тяжелом состоянии - они пострадали от острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
McClatchy: Мюллер получил улики визита в Прагу экс-адвоката Трампа
Специальный прокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер получил данные разведки, которые подтверждают визит Майкла Коэна, экс-адвоката президента США Дональда Трампа, в Прагу летом 2016 года.
Обновлено вчера в 18:32