Рубль стабилен к доллару и снижается к евро на старте торговВести.Финанс 03:25

Евро начал торги на Московской бирже с роста, доллар стабилен. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль стабилен к доллару и снижается к евро на старте торгов

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