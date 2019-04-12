Финансы

Рубль стабилен к доллару и снижается к евро на старте торговВести.Финанс 03:25

Евро начал торги на Московской бирже с роста, доллар стабилен. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль стабилен к доллару и снижается к евро на старте торгов

Вести.Финанс03:25

Рубль стабилизировался к доллару и снизился к евро на старте торгов

Интерфакс03:22

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Экономика сегодня03:12

Рубль стабилен к доллару и снижается к евро в начале дня

ПРАЙМ03:09

Доллар не определился с динамикой, евро дорожает к рублю в начале торгов

Банки.ру03:20

Рубль на старте торгов потеснил доллар, но проиграл евро

Росбалт03:50
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На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

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Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
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Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку

По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
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В SpaceX отчитались о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy

Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.
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Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Спорт

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Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов идут на втором месте после ритм-танца.
Обновлено вчера в 04:45
Политика

В Минобороны Украины проверят, не уклонялся ли Зеленский от армии

Министерство обороны Украины проверит информацию о возможном уклонении от армии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщило 12 апреля информационное агентство «Украинская правда».
Обновлено в 05:20
Политика

Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
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Обновлено в 01:03
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
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В Кремле опровергли роль Путина в смягчении меры пресечения Калви

В Кремле опровергли влияние Владимира Путина на решение суда об освобождении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под стражи и переводе его под домашний арест.
Обновлено в 05:29
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В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд

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Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34

Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие

В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ выйти на позиции ополчения

Украинские силовики предприняли неудачную попытку выйти на позиции ополчения, один из них взят в плен, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
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Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
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NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе

Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.
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Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

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Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
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Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»

«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
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Происшествия

В Великобритании сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа

Как стало известно, 11 апреля около 19:00 по местному времени сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale в британском городе Саутпорт в графстве Мерсисайд, после чего воспламенился.
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