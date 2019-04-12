Финансы
Рубль стабилен к доллару и снижается к евро на старте торговВести.Финанс 03:25
Евро начал торги на Московской бирже с роста, доллар стабилен. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:39, Ашберн
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено в 04:12
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку
По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Футбол
«Спартак» пообещал наказать Гулиева за драку с пешеходом
Обновлено в 04:34
Общество
Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов
В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
Обновлено в 01:01
Космос
В SpaceX отчитались о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy
Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Общество
Видимость роскошной жизни в соцсетях оказалась доступной
Китайский канал CCTV рассказал, как молодые люди, которые не могут позволить себе роскошную жизнь в реальности, создают ее видимость в соцсетях, платя за это символические деньги.
Обновлено в 03:50
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на командном ЧМ
Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов идут на втором месте после ритм-танца.
Обновлено вчера в 04:45
Политика
В Минобороны Украины проверят, не уклонялся ли Зеленский от армии
Министерство обороны Украины проверит информацию о возможном уклонении от армии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщило 12 апреля информационное агентство «Украинская правда».
Обновлено в 05:20
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено вчера в 05:53
Общество
В Петербурге появилось граффити с изображением Валентины Терешковой
Ранее сообщалось, что художники из арт-группы HoodGraff обновили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
Обновлено в 01:03
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
В Кремле опровергли роль Путина в смягчении меры пресечения Калви
В Кремле опровергли влияние Владимира Путина на решение суда об освобождении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под стражи и переводе его под домашний арест.
Обновлено в 05:29
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал гениальным бомбардировщик Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ выйти на позиции ополчения
Украинские силовики предприняли неудачную попытку выйти на позиции ополчения, один из них взят в плен, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 05:03
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе
Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Следователи задержали беглого кировского депутата Дмитрия Никулина
Следователи сообщают, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании Никулину меры пресечения.
Обновлено в 05:14
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
В социальных сетях появилось сообщение о 10 подростках, избивших сверстника. Подростка уронили на землю и пинали ногами.
Обновлено в 02:52
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Экономика
Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»
«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В Великобритании сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа
Как стало известно, 11 апреля около 19:00 по местному времени сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale в британском городе Саутпорт в графстве Мерсисайд, после чего воспламенился.
Обновлено в 04:23