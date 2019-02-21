Финансы
Рубль стабилен к доллару и повышается к евро в начале дняПРАЙМ вчера в 02:11
Рубль в начале торгов четверга стабилен к доллару и повышается к евро в отсутствие сильных сигналов.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Экономика
Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов
Американский миллиардер Илон Маск оформил четыре новых ипотечных кредита и рефинансировал один имеющийся в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:20
Политика
Кличко похвастался ростом смертности в киевских больницах
Украинская журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала в своем фейсбуке фрагмент эфира телеканала NewsOne, в котором мэр Киева Виталий Кличко отмечает рост смертности украинцев, попавших в киевские больницы.
Обновлено в 13:12
Общество
В Китае запретили требовать у женщин тест на беременность при найме
Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая запретило работодателям во время собеседования с женщинами-кандидатами спрашивать о семейном положении и требовать прохождения теста на беременность.
Обновлено в 12:57
Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:50
Политика
Претендентки на «Евровидение» от Украины ответили на вопрос о Крыме
Финалистки украинского отбора представителя на конкурс "Евровидение-2019" Анна и Мария Опанасюк считают, что Украина потеряла Крым.
Обновлено в 09:07
Общество
Держать дома пауков и скорпионов хотят запретить
В список вошли крупные представители семейства кошачьих, морские млекопитающие, пауки и скорпионы.
Обновлено в 12:20
Культура
Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»
Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено вчера в 16:22
Авто
Эксперты назвали самые популярные иномарки в России
Обновлено в 12:37
Общество
«Роскосмос» построит в Москве Национальный космический центр
Обновлено в 08:37
Политика
Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах
В предыдущей версии документа говорилось, что на банкнотах и монетах «используются надписи на государственном и русском языках», уточняет Tengrinews.kz.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Минобороны Швеции пожаловалось на российский истребитель Су-27
Российский истребитель Су-27 в небе над Балтийским морем на 20 метров подлетел к шведскому самолету радиоэлектронной разведки, сообщает 22 февраля Sveriges Radio со ссылкой на министра обороны Швеции Петера Хультквиста.
Обновлено в 13:33
Политика
В Венгрии назвали «полуфашистским» закон об образовании на Украине
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинское правительство приняло "полуфашистский" закон об образовании.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну дома почти на неделю, в результате девочка умерла от жажды, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 08:29
Спорт
Российского двоеборца наказали за перчатку с именем Путина на ЧМ
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за выступление на чемпионате мира в перчатке, на которой латиницей были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:58
Футбол
«Зенит» встретится в Лиге Европы с «Вильярреалом»
"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду
В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Россиянин задержан в Швеции по подозрению в мошенничестве
Правоохранители задержали в Швеции 46-летнего гражданина России Евгения Глазкова, который с января 2017 года находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Космос
Рогозин сообщил, что корабль «Федерация» не будет летать к МКС
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Петербурге эвакуируют офисы Сбербанк
В пятницу, 22 февраля, в Петербурге продолжается волна эвакуаций из-за анонимных писем о минировании объектов.
Обновлено в 11:05
Общество
Минстрой разработал меры по усилению газовой безопасности домов
Минстрой России разработал меры по усилению газовой безопасности домов и предложил ввести административную ответственность для тех жильцов, кто отказывается пускать в квартиру сотрудников газовых служб для проверки оборудования.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Руководство 52-й больницы заподозрили в обналичивании
Руководство медучреждения подозревают в ежемесячном обналичивании 30 млн рублей через подставные организации.
Обновлено в 08:35
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34