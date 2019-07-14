Журнал The Economist опубликовал "индекс бигмака", согласно которому российский рубль снова признан самой недооцененной валютой в мире. Авторы данного исследования выясняют справедливую стоимость американского доллара, исходя из цены бургера сети McDonald's в разных странах мира и курса валют.

Рубль снова признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

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