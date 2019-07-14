Финансы

Рубль снова признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»Российская газета 00:01

Журнал The Economist опубликовал "индекс бигмака", согласно которому российский рубль снова признан самой недооцененной валютой в мире. Авторы данного исследования выясняют справедливую стоимость американского доллара, исходя из цены бургера сети McDonald's в разных странах мира и курса валют.
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Доллар по индексу бигмака оценили в 22 рубля

Взгляд.ру00:27

Рубль снова признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Российская газета00:01

Рубль признан самой недооцененной валютой по «индексу биг–мака»

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«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире

РИА Новостивчера в 20:59

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Газета.Ruвчера в 23:37

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

РБКвчера в 14:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
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Политика

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В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
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Происшествия

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В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
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Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
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Чтобы выглядеть достойно Кристина Асмус изнуряет себя «адскими» диетами и голодовками, поскольку принимает себя только очень худой.
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Политика

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Мединский поздравил Бориса Клюева с 75-летием

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Власти планируют сделать Хайнань инновационным образовательным центром

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Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
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