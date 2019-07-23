Финансы
Рубль снизился к доллару и вырос к евро на старте торговВести.Финанс 03:26
Доллар начал торги на Московской бирже с роста, евро - с небольшого снижения. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Общество
В Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года
Депутат «Единой России» Шамсаил Саралиев внес в Госдуму законопроект, который наделяет регионы правом увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
РФ и Китай провели совместное патрулирование в АТР
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Общество
Опубликован список сериалов, которые смотрит Елизавета II
Список любимых британской королевой Елизавета II телесериалов опубликовала The Sun.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено в 12:23
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Динамо» заинтересовалось голеадором из «Генка»
Отмечается, что "бело-голубые" всерьёз заинтересовались 26-летним форвардом, который оценивается в 12 млн евро.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Правоохранители задержали в Екатеринбурге двоих подозреваемых в закладке обманного взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Происшествия
БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте
Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Общество
Власти штата Нью-Йорк запретили удалять кошкам когти
Нью-Йорк стал первым американским штатом, где власти запретили лишать кошек когтей при отсутствии рекомендаций от ветеринара.
Обновлено в 21:56
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено в 06:28
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Авто
В Чехии разработали электрический фургон «Муравей» для немцев
С учетом духа времени и развития электрических транспортных средств, в местной компании разработан коммерческий компактный фургон на электрической тяге.
Обновлено в 13:38
Политика
Польша отметит с Германией 80-летие начала Второй мировой войны
Польша пригласила Германию на мероприятие, посвященное восьмидесятилетию начала Второй мировой войны.
Обновлено в 08:26
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 18:09
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Экономика
Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС
На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:54