Финансы

Рубль снизился к доллару и вырос к евро на старте торговВести.Финанс 03:26

Доллар начал торги на Московской бирже с роста, евро - с небольшого снижения. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль умеренно дешевеет к доллару и повышается к евро следом за динамикой валют на глобальном рынке

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Рубль усилил снижение к доллару и рост к евро на динамике форекса

ПРАЙМ12:01
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
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РФ и Китай провели совместное патрулирование в АТР

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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
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Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
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Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро

Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
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Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Общество

Опубликован список сериалов, которые смотрит Елизавета II

Список любимых британской королевой Елизавета II телесериалов опубликовала The Sun.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие

Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено в 12:23
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Происшествия

На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье

«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 10:25
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Отмечается, что "бело-голубые" всерьёз заинтересовались 26-летним форвардом, который оценивается в 12 млн евро.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие

Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
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Правоохранители задержали в Екатеринбурге двоих подозреваемых в закладке обманного взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Происшествия

БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте

Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
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РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

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Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

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Уэсли Снайпс прокомментировал расстроенным фанатам перезагрузку «Блэйда»

Обновлено в 22:25
Общество

Власти штата Нью-Йорк запретили удалять кошкам когти

Нью-Йорк стал первым американским штатом, где власти запретили лишать кошек когтей при отсутствии рекомендаций от ветеринара.
Обновлено в 21:56
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
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В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

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Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
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Авто

В Чехии разработали электрический фургон «Муравей» для немцев

С учетом духа времени и развития электрических транспортных средств, в местной компании разработан коммерческий компактный фургон на электрической тяге.
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Польша отметит с Германией 80-летие начала Второй мировой войны

Польша пригласила Германию на мероприятие, посвященное восьмидесятилетию начала Второй мировой войны.
Обновлено в 08:26
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
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Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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Экономика

Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС

На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
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