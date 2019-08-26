Финансы
Национальная служба новостейРубль снизился к доллару и укрепился к евро
Итогом основной валютной сессии 26 августа стало небольшое снижение рубля к доллару и укрепление к евро. Об этом сообщает Банки.ру, ссылаясь на данные Московской биржи.
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Экономика
Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41
Политика
Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Известия 12:51
Футбол
Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»
Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.
RT на русском 13:05
Энергетика
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
РИА Новости 09:30
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет использовать российские "Союзы" для доставки астронавтов на МКС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Газета.Ru 11:24
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
РБК 13:33
Экономика
На российский шельф могут пустить частные компании
На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития.
BFM.ru 13:02
Финансы
Бюджет Санкт-Петербурга увеличится на 12% в следующем году
Дефицит сократится до 23,2 млрд рублей. В этом году доходы городского бюджета равны 591,8 млрд рублей.
Народные новости 09:32
Авто
Эксперты рассказали, как возраст клиента влияет на выбор автомобиля
Чем старше становится автолюбитель, тем больше меняются его вкусы: до 30 лет многие водители хотят купить скоростные и «драйвовые» машины, а вот в более старшем возрасте предпочтение отдается комфорту и спокойствию.
Дни24 13:33
Музыка
Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи
Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
РИА Новости вчера в 17:21
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.
РБК 04:48
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Шоу-бизнес
Божена Рынска заплатит 3 миллиона за ребенка от Малашенко
Светская львица, которая объявила о скором появлении дочки от покойного супруга, заплатит за все услуги около 3 миллионов рублей.
ТВ Центр 13:07
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Политика
Виктория Скрипаль оценила второй пакет антироссийских санкций США
Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль прокомментировала второй пакет санкций США против России.
Газета.Ru 06:30
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Политика
В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Интерфакс 03:05
Футбол
Урал — Сочи 3:1
"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Политика
Трамп заявил, что Китай выразил готовность к переговорам
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью китайская сторона связалась с торговыми представителями из США и выразила желание возобновить переговоры.
Политика Сегодня 04:10
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28