Итогом основной валютной сессии 26 августа стало небольшое снижение рубля к доллару и укрепление к евро. Об этом сообщает Банки.ру, ссылаясь на данные Московской биржи.

Рубль снизился к доллару и укрепился к евро

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