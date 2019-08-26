Финансы
Национальная служба новостейРубль снизился к доллару и укрепился к евро
Итогом основной валютной сессии 26 августа стало небольшое снижение рубля к доллару и укрепление к евро. Об этом сообщает Банки.ру, ссылаясь на данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 22:58, Ашберн
Политика
Москва и Киев почти договорились об обмене заключенными
Россия и Украина находится буквально в шаге от того, чтобы произвести обмен заключенными.
Centralasia.news 20:21
Общество
В работе Facebook произошел сбой
Пользователи соцсети Facebook по всему миру столкнулись с проблемами в ее работе, сообщает Downdetector.
Коммерсантъ 19:24
Космос
Корабль «Союз МС-13» совершил перестыковку на МКС
Перестыковка позволит провести повторную попытку стыковки корабля «Союз МС-14», на борту которого находится человекоподобный робот «Федор».
Эхо Москвы 06:04
Транспорт
Ливень нарушил работу городского транспорта во Владивостоке
Работа трамваев и троллейбусов во Владивостоке нарушена из-за сильного ливня: подтоплены улицы дальневосточной столицы.
News.ru 20:52
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru 21:45
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 19:55
Здоровье
ФСИН хочет передать тюремную медицину в ведение Минздрава
В 2017 году в ведении ФСИН находились 664 медчасти, 157 фельдшерских и 56 врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной реабилитации, 144 больницы.
Vademecum 13:36
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Здоровье
Мужчины в России живут на десять лет меньше женщин
По результатам первых шести месяцев 2019 года женщины в России живут почти на десять лет дольше, чем мужчины.
UfaTime.ru 08:19
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
РИА Новости вчера в 22:50
Здоровье
В инфекционной больнице Севастополя не осталось свободных мест
В севастопольской инфекционной больнице не осталось свободных мест, все койки заполнены пациентам.
SM News 10:14
Футбол
Тиаго Силва хочет и дальше видеть Неймара в «ПСЖ»
Игрок "ПСЖ" Тиаго Силва рассказал, что он думает по поводу возможного ухода его одноклубника Неймара из команды, сообщает RMC Sport.
Газета.Ru 22:15
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости 20:26
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Транспорт
«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что "плоские" тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер.
PrimaMedia.ru 21:44
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Политика
Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу
В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.
РИА Новости 00:45
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Армия и оружие
В Литве заявили о снижении активности боевой авиации РФ над Балтикой
Ранее НАТО сообщало о повышенной активности российской боевой авиации над Балтикой, когда с конца июля и вплоть до прошлой недели истребители НАТО с баз в Литве и Эстонии взлетали для сопровождения по 10−14 раз еженедельно.
REGNUM 09:55
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин критически отнесся к избраннице 20-летнего сына Валерии
В недавнем интервью Иосиф Пригожин заявил о том, что негативно относится к Анне из-за того, что ради нее Арсений бросил учебу, отказался от занятий музыкой и ушел из родительского дома.
RuNews24.ru 22:31
Киберспорт
Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса
На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
Игромания.ру 15:15