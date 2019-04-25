Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:24
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено вчера в 04:53
Кино
Вышел новый трейлер «Люди в черном: Интернэшнл»
В YouTube опубликован трейлер фильма Ф. Гэри Грея «Люди в черном: Интернэшнл». Премьера фантастического боевика в России состоится 12 июня.
Обновлено в 06:14
Энергетика
Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»
Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 05:26
Политика
СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы
По словам главы СВР, Россия видит признаки подготовки Вашингтона к проведению военной операции против Боливарианской Республики.
Обновлено в 05:18
Общество
Росконтроль назвал лучшую марку кагора
Обновлено в 04:24
Политика
Путин объяснил решение выдавать жителям Донбасса российские паспорта
Действующий президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, раскритиковал решение Москвы, поручив министерству иностранных дел страны инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения решения России об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:55
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Суд отказал Никите Белых в отсрочке выплаты 48 млн рублей штрафа
Пресненский суд Москвы отказал бывшему губернатору Кировской области Никиту Белых в отсрочке выплаты штрафа в размере 48 млн руб. "Заявление защиты Белых об отсрочке выплаты штрафа оставить без удовлетворения", — приводит ТАСС решение суда.
Обновлено в 06:42
Политика
В МИД РФ ответили на угрозу американскими авианосцами
Ранее посол США в Москве назвал авианосную группу в Средиземном море сигналом для России Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что слова посла США Джона Хантсмана об авианосцах вызывают сожаление, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета
Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Транспорт
Власти Москвы решили отказаться от весенней покраски старых бордюров
Власти Москвы приняли решение больше не красить после зимы старые бордюры, написал в четверг в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка
В скором времени пара намерена пожениться. Слухи о новой избраннице 55-летнего Джонни Деппа ходили давно.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Полмиллиона граждан России нуждаются в обследовании сердца — Минздрав
Около 500 тыс. граждан России нуждаются в исследовании сердца методом коронарографии.
Обновлено в 06:16
Культура
Автор хита Пугачевой рассказала о краже песни «Любовь, похожая на сон»
Поэтесса Любовь Воропаева, написавшая песни для множества звезд российской эстрады, заявила, что много лет назад у нее украли текст песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».
Обновлено вчера в 23:23
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока вместе с дочкой и внучкой, потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.
Обновлено в 06:13
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо», а Дзюба забил свой сотый гол
Обновлено в 00:03
Здоровье
Ученые рассказали об основных симптомах панической атаки
Научные специалисты Бейлорского медицинского колледжа, что расположен в американском штате Техас, сообщили о главных симптомах и причинах возникновения панической атаки.
Обновлено в 01:09
Политика
Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 г. «Сегодня я объявляю свою кандидатуру на должность президента США», — написал Байден в Twitter.
Обновлено в 06:40
Экономика
Tesla сообщила об убытке в $702 млн в первом квартале 2019 года
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Кремль подготовил еще один указ о гражданстве для жителей Донбасса
В ближайшее время будет опубликован еще один указ, касающийся получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР, которые уже находятся на территории РФ.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Путин: Киев пытается «нагнуть» Донбасс силовыми акциями
Украинские власти пытаются «нагнуть» Донбасс силовыми методами, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин рассказал, о чем говорил с Ким Чен Ыном
Путин рассказал, что ему удалось обсудить с лидером КНДР историю отношений между Россией и Северной Кореей, поговорить о настоящем и о перспективах двустороннего сотрудничества.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ
Экспертов впечатлили размеры субмарины, а также то, что она станет носителем беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 02:27