Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:24

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

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