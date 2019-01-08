Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс02:25
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста. Рубль чуть снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Финанс02:25
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Происшествия
Из подтопленного Тушинского тоннеля в Москве вывозят грунт
Обновлено в 07:58
Политика
Роскомнадзор выявил экстремизм на ресурсах «Би-би-си»
В ходе проверки Роскомнадзор выявил на интернет-ресурсах корпорации "Би-би-си" материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций.
Обновлено в 10:48
Спорт
Эксперты WADA начали работу в московской лаборатории
Делегация всемирного антидопингового агентства WADA приступила к получению проб московской лаборатории, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
Обновлено в 10:09
Политика
В Госдуме объяснили появление шести полов в письме ПАСЕ
Накануне вице-спикер сообщил, что иностранные коллеги предложили членам российской делегации поделиться на шесть полов для участия в зимней сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:19
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Политика
Рогозин связал дело Кудрявцева с «инфантильной открытостью» ученых
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК впервые прокомментировал арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и заявил, что не рассматривает возможность личного поручительства за него.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Музыка
Милонов раскритиковал Шнурова за мат
Обновлено в 07:24
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО
ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Спорт
Лиза Виттоцци выиграла первую биатлонную гонку 2019 года
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой
Обновлено в 05:29
Общество
Роспотребнадзор перечислит разрешённую к проносу в школу еду
В Роспотребнадзоре заявили о намерении составить перечень продуктов, которые можно будет приносить в школу из дома.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к новым боевым действиям в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер страны Дональд Трамп готов провести новые боевые действия в Сирии.
Обновлено в 10:44
Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации
Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.
Обновлено в 06:55
Религия
Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
Обновлено в 05:38
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может
В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Москве со стрельбой похитили посетителя ресторана
Посетителя ресторана на Проспекте Мира в Москве похитили неизвестные, сообщил в четверг "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:16
Экономика
Товарооборот России и Китая впервые превысил 100 миллиардов долларов
"По состоянию на середину декабря объем российского-китайского товарооборота уже превысил 100 миллиардов долларов", - привел статистику официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, которого цитирует агентство РИА Новости.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Две экспертизы не нашли в деле «Нового величия» признаков экстремизма
Две экспертизы не нашли в деле «Нового величия» признаков экстремизма.
Обновлено в 09:33
Футбол
Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака»
Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Павленский посвятил процесс о поджоге банка в Париже маркизу де Саду
Обновлено в 09:15
Происшествия
Обвиняемую за мемы во «ВКонтакте» исключили из списка экстремистов
Росфинмониторинг исключил из списка экстремистов жительницу Барнаула Марию Мотузную, уголовное дело против которой прошлой весной возбудили из-за размещенных на ее странице во «ВКонтакте» мемов, следует из данных на сайте службы.
Обновлено в 10:04
Общество
Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»
Обновлено в 05:18
Космос
Астрономы засекли новые таинственные радиосигналы из космоса
Канадская обсерватория CHIME зафиксировала сразу 13 новых быстрых радиовсплесков, один из которых периодически повторяется.
Обновлено в 00:39
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить школьникам приносить еду из дома
Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей, сообщает m24.
Обновлено в 06:30
Космос
В «Роскосмосе» помогают следствию по делу о хищении денег на телескоп
"Роскосмос" помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание новейшего космического телескопа Т-170М для обсерватории "Спектр-УФ" - российского аналога Hubble.
Обновлено в 03:32
Общество
Студенты смогут получать две отсрочки от армии
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о том, что молодые люди могут получать две отсрочки от армии в момент обучения в высшем учебном заведении.
Обновлено в 08:44