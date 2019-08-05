Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 05 августа в 03:26
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Евро вырос до двухмесячного максимума, цены на нефть продолжают снижение. Причина одна — заявления Трампа
Фонтанка.Ру05 августа в 14:35
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:21, Вашингтон
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Культура
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Армия и оружие
В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе
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Политика
Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
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Происшествия
В СК возбудили дело после взрыва машины в Магнитогорске
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва машины в Магнитогорске. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
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Обновлено в 05:01
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Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
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Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке
Издание разместило копию письма Хантсмана Дональду Трампу на своём сайте.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Названы сладости, которые без вреда можно есть даже худеющим
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
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Путешествия
Стало известно, граждане каких стран путешествуют по миру чаще всех
Стало известно, граждане каких стран путешествуют по миру чаще всех.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
Обновлено в 04:10
Здоровье
Жителям Самарской области угрожает мышиная лихорадка
Роспотребнадзор предупреждает жителей Самарской области, об опасности заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), прозванной в народе "мышиной".
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
Обновлено 05 августа в 01:40
Энергетика
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов вторника
Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,06 доллара и составили 53,63 доллара за баррель.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию
Директоров сети стриптиз-клубов в Ижевске, Саранске и Твери заподозрили в вовлечении девяти танцовщиц и официанток в занятие проституцией.
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Авто
Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов
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Обновлено в 02:42
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
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Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
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Обновлено вчера в 21:32
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36