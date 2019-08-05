Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 05 августа в 03:26

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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