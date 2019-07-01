Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:22
Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:45, Вашингтон
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:45, Вашингтон
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
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На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег
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СМИ: «Вегас» может обменять Гусева из-за разногласий по зарплате
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Политика
Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов
Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.
Обновлено в 09:39
Футбол
Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч
Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.
Обновлено в 09:18
Футбол
Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»
Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин». Об этом сообщает российская версия портала Transfermarkt.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков
В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
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«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Экономика
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
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Авто
Появилось изображение нового BMW X6
Немецкая автокомпания опубликовала тизер BMW X6 2020 модельного года. Изображение появилось на сайте Autoblog.
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Общество
«Иркут» купит сорок американских двигателей для МС-21
В 2009 году подразделение United Technologies - компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21, в 2012-м "Иркут" подписал с ней контракт.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Под Оренбургом тигрица напала на пытавшегося украсть тигренка мужчину
В Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке напала на посетителя, который попытался похитить уссурийского тигренка из клетки.
Обновлено в 05:12
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Политика
Медведев предложил уголовное наказание за срыв торгов по нацпроектам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам предложил ввести уголовную ответственность за демпинг и срыв торгов в ходе реализации нацпроектов.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
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Обновлено в 08:41
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Футбол
Футболист Новосельцев перешел из «Зенита» в «Сочи»
Российский защитник Иван Новосельцев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Гаджеты
Samsung снова захватил лидерство на рынке смартфонов в России
Samsung снова вырвался в лидеры продаж смартфонов в России.
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Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Гаджеты
Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой появился в России
Oppo представила самый младший смартфон из топовой линейки Reno. Oppo Reno Z выполнен из металла и стекла.
Обновлено в 06:25
Транспорт
В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава рассказал о зоне ответственности пациентов
Главный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто предупредил, что если пациент после инфаркта принимает медикаменты год-два, то вероятность повторного уменьшается в разы.
Обновлено в 08:57