Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:26
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Космос
В первый полет на Марс могут отправить космонавта из Челябинска
Дмитрий приехал в Челябинск, чтобы участвовать в работе Международной научной школы «Астероидная безопасность».
Обновлено в 03:17
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников
«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении официального представителя СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:03
Политика
Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России
Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.
Обновлено в 12:22
Экономика
В Краснодаре повысили цену на проезд в общественном транспорте
Стоимость поездок в общественном транспорте в столице Кубани подорожает с 8 июля до 28 рублей.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
На Кипре упала и взорвалась российская ракета
Обновлено вчера в 06:46
Интернет
Следующая версия Windows поставит новый рекорд скорости работы
Компания заявила, что сборка Windows 10 19H2 будет содержать в себе исправления и нынешней версии операционной системы, вышедшей в мае 2019 года.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Политика
Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи бюджетных долгостроев на 4 трлн рублей
По данным аудиторов, на начало 2019 года в эти объекты было вложено свыше 4 трлн рублей.
Обновлено в 05:56
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Происшествия
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Общество
СМИ: вице-президент США прервал визит в Нью-Гэмпшир и экстренно возвращается в Вашингтон
Вице-президент США Майк Пенс, который во вторник должен был выступить на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, экстренно возвращается в Вашингтон.
Обновлено в 12:17
Экономика
ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»
Банк России принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:28
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Энергетика
Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению нефтедобычи
Входящие в ОПЕК+ страны подписали решение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев.
Обновлено в 07:45
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Хоккей
Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы
Обновлено в 11:16
Общество
Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ
Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
Обновлено в 11:21
Политика
В Италии трактором нарисовали портрет князя Владимира к визиту Путина
Известный своими рисунками на полях итальянский художник Дарио Гамбарин к визиту президента России Владимира Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.
Обновлено в 01:31
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20