Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Авто Появились патентные фотографии нового Opel для России Патентные изображения новинки, которую, скорее всего, будут выпускать на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге, появились в базе Федерального института промышленной собственности.

Шоу-бизнес Уволен из-за Пугачевой: Разин рассказал о наказании начальника вокзала Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил о возможном увольнении начальника Рижского вокзала после того, как певица Алла Пугачева подъехала прямо к поезду на машине.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Происшествия В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Авто Jeep спасает Compass Пятиместный Jeep Compass появился на мировом авторынке в 2016 году: презентация произошла в Бразилии.

Теннис Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Происшествия На активистов напали с ножом в ходе рейда против незаконной торговли Вечером 2 июля неизвестный мужчина напал на активистов с ножом в ходе рейда против незаконной торговли, сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на участника акции Александра Виноградова.

Происшествия В Боливии зафиксировали неизвестный смертельный вирус В Боливии зафиксировали несколько случаев заражения смертельно опасным вирусом, который пока не удалось идентифицировать, сообщает местный портал La Razon.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".

Политика Анонсированы новые протесты на Майдане Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Экономика В пяти городах России модернизируют системы водоснабжения Минстрой РФ подписал договоры с Ярославской, Ивановской, Волгоградской, Нижегородской областями и Чувашской республикой о реализации проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения в пяти городах России, передаёт корреспондент РИА Недвижимость.

Политика Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.

Футбол «Локомотив» начал переговоры с Фернандешем Московский футбольный клуб «Локомотив» начал процесс переговоров по новому контракту с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем.

Гаджеты LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Армия и оружие Еще два корабля НАТО вошли в Черное море и движутся к Одессе Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto прошли Босфор, вошли в Черное море и идут в направлении Одессы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Происшествия Число отравившихся шавермой в Петербурге увеличилось до 53 человек Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, 31 человек находится в больнице — два работника кафе, остальные посетители.

Игры Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019 Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Интернет Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0 На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.