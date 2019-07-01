Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:22

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Доллар и евро растут на открытии торгов

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Обновлено 30 июня в 16:45
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Армия и оружие

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Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
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На Кипре упала российская ракета

Обновлено вчера в 07:17
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