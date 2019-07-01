Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:22
Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
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Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
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ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро
Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Ростовской области утонули два ребенка
Обновлено в 08:54
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Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
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Футбол
Совместное обращение болельщиков
В РПЛ направлено совместное обращение болельщиков «Ростова» и «Оренбурга» с позицией относительно проведения матча первого тура – так, матч между этими командами состоится в субботу 13 июля в 21:30 на стадионе «Ростов Арена».
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Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
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Обновлено в 04:49
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ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
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Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Наука
На дне обмелевшего водохранилища в Ираке найден древний дворец
Древний дворец найден на восточном побережье Тигра в мухафазе Дахук, сообщается на сайте Тюбингенского университета.
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Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал Владимира Зеленского «невеждой», комментируя конфликт между главой государства и министром иностранных дел Павлом Климкиным.
Обновлено в 01:29
Спорт
Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года
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В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
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Напомним, по итогам прошлого сезона «Краснодар» финишировал на третьей строчке в РПЛ и впервые пробился в квалификационный раунд ЛЧ.
Обновлено в 06:08
Экономика
Экономический рост Грузии оказался под угрозой
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией скажется на экономическом росте последней.
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Шоу-бизнес
Осатаневшие: на могилу Началовой организуют паломнические туры
Из-за неутихающего интереса среди россиян к месту захоронения певицы Юлии Началовой туристические операторы начали продавать паломнические туры на Троекуровское кладбище в Москве, где находится ее могила, сообщает "Дни.ру".
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