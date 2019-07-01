Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:26
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:17, Вашингтон
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:17, Вашингтон
Здоровье
Андрей Бочаров обсудил развитие здравоохранения до 2024 года
Создание основ единой современной системы здравоохранения до 2024 года стало темой итогового совещания Андрея Бочарова на базе волгоградского медуниверситета, участие в котором приняли порядка 500 представителей здравоохранения: главврачи медорганизаций области, главные внештатные специалисты по направлениям, представители научного сообщества и студенты.
Обновлено в 05:03
Политика
Путин поручил изучить вопрос упрощенной выдачи гражданства украинцам
Владимир Путин поручил МВД проанализировать возможность упрощенной выдачи гражданства жителям Украины. Информация появилась на сайте Кремля.
Обновлено в 09:59
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей
Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально
Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.
Обновлено в 08:46
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, эту информацию подтвердил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено вчера в 16:16
Авто
Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
Согласно результатам исследования, меньше всего теряет в цене Toyota RAV4, который после трех лет эксплуатации сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 84,6–92,5%. Второе место в рейтинге занимает Kia Sportage, который сохраняет от 72 до 92% стоимости.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика
Парубий отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент страны.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле
Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
Обновлено в 11:00
Экономика
В России предложили маркировать минеральную воду
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России.
Обновлено в 09:22
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье
В мясе южноуральской птицефабрики обнаружили опасные бактерии
В мясе обнаружены листерии — бактерии, вызывающие инфекционное заболевание.
Обновлено в 06:17
Авто
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Экономика
Медведев призвал летом активнее реализовывать нацпроекты
Во вторник председатель правительства в рамках президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсудил с регионами, как на местах идет работа по реализации мероприятий нацпроектов.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
У Николая Баскова скончался отец
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Новые правила продажи молочной продукции вступили в силу
С понедельника, 1 июля вступает в силу постановление Правительства России от 28 января текущего года, в котором вводятся новые правила продажи молочной продукции в магазинах страны.
Обновлено 30 июня в 23:41
Шоу-бизнес
Обручена? Ирина Шейк заинтриговала кольцом на безымянном пальце
Шейк появилась на улице не одна, на руках она держала свою очаровательную двухлетнюю малышку Лею.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского
В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Экономика
Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России
Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Общество
Комитет ЮНЕСКО оценил качество реставрации объектов в Палестине
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, собравшийся в Баку, исключил Церковь Рождества Христова и Паломнический маршрут в Вифлееме (Палестина), из Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой.
Обновлено в 11:00
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива
Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
Обновлено в 07:26
Общество
Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального
Обновлено в 09:38
Футбол
«Лестер» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Магуайра за € 78 млн
Магуайр перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити». Сумма трансфера составила € 13,7 млн.
Обновлено в 10:52