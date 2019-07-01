Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:22
Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
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Путин дал поручение на благо украинцев
Президент Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику предоставления российского гражданства в упрощенном режиме.
Обновлено в 09:54
Общество
«Иркут» купит сорок американских двигателей для МС-21
В 2009 году подразделение United Technologies - компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21, в 2012-м "Иркут" подписал с ней контракт.
Обновлено в 09:00
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
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Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:29
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Обновлено в 06:31
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18
Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.
Обновлено в 07:49
Космос
Ученые раскрыли правду об «инопланетном зонде» Оумуамуа
Американские исследователи смогли определить природу происхождения межзвездного тела Оумуамуа, которого некоторые ученые считали «зондом пришельцев».
Обновлено в 05:16
Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом
Обновлено вчера в 13:13
Футбол
«Арсенал» приобрёл 18-летнего форварда из Бразилии
В 2019 году 18-летний футболист выступал за бразильский клуб "Итуано". Он провёл 13 матчей и забил шесть мячей.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Общество
Роскачество сравнило мультизерновой и обычный хлеб
Роскачество исследовало мультизерновой хлеб и выяснило его преимущества и недостатки по сравнению с обычным, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 02:23
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов
Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22
Политика
ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму
Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
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Политика
Симоньян обратилась к Зеленскому на украинском
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
Финансы
Индексы Уолл-стрит открыли торги на прежних позициях
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня индексы Уолл-стрит выросли на волне «торгового оптимизма» после саммита G20 и возобновления торговых переговоров между США и Китаем.
Обновлено в 10:19
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по новому закону
В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, что изменение пенсионной системы в 2019 году предполагает ряд льгот, к примеру, назначение выплат может произойти на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 00:49