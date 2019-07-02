Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс вчера в 03:22
Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Якутии на соревнованиях обрушилась деревянная конструкция
Девять человек пострадали во время республиканских VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии из-за обрушения деревянной конструкции, сообщил РИА Новости спортивный обозреватель Александр Посельский.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Веранды здоровья открылись в столичных парках
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Ярош рассказал о действиях «Украинской добровольческой армии» на Донбассе
Один из главарей националистических бандформирований на территории Украины Дмитрий Ярош опубликовал в социальной сети заметку о действиях подконтрольных ему сил на Донбассе.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Директор программы создания Ил-112В перешел в Роскосмос
Экс-директор программы легкого военно-транспортного самолета (Ил-112В) Александр Быков перешел на работу в Роскосмос, сообщил РИА Новости сам Быков.
Обновлено в 00:50
Политика
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов
Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки
Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
В России цены на мясо могут вырасти
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 03:03
Общество
В Петербурге затопило дорогу под Володарским мостом
Под самим мостом машины вынуждены были двигаться "вплавь". Из-за ливня на время пришлось остановиться трамваям на Народной улице.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
В окрестностях Дамаска нашли закопанные боевиками снаряды
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области
Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Общество
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
На Украине упал военный самолет
В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено 01 июля в 00:15
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Обновлено вчера в 08:33
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено вчера в 01:50
Культура
Кто в городе? В какой театр еще можно успеть сходить в июле
Кажется, что летом культурная жизнь затихает — театры закрывают сезон, разъезжаются на каникулы или гастроли, в городе работают только зоопарк и музеи.
Обновлено в 01:00
Общество
«Синтоловый качок» просит деньги на операцию для спасения рук
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
В Киеве заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе
Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено вчера в 21:19
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено вчера в 00:54
Шоу-бизнес
Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой
Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Политика
Две африканские страны отменили безвиз с Украиной
Россия, которая не искала и не ищет «безвиза» отстаёт от Украины, откровенно говоря, не сильно – 51 место с правом посещения без визы 116 стран мира.
Обновлено вчера в 04:25