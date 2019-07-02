Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс вчера в 03:22

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 31 копейку и к евро — на 44

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Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,2%

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Рубль в начале дня корректируется «в минус» к доллару и евро, а биржевые индексы продолжают расти

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Рубль падает к доллару и евро во вторник

Свободная Прессавчера в 04:09
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Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусь01 июля в 06:30
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

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Среди погибших подводников были два Героя России

"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
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В Якутии на соревнованиях обрушилась деревянная конструкция

Девять человек пострадали во время республиканских VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии из-за обрушения деревянной конструкции, сообщил РИА Новости спортивный обозреватель Александр Посельский.
Обновлено вчера в 23:48
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Ярош рассказал о действиях «Украинской добровольческой армии» на Донбассе

Один из главарей националистических бандформирований на территории Украины Дмитрий Ярош опубликовал в социальной сети заметку о действиях подконтрольных ему сил на Донбассе.
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Армия и оружие

Директор программы создания Ил-112В перешел в Роскосмос

Экс-директор программы легкого военно-транспортного самолета (Ил-112В) Александр Быков перешел на работу в Роскосмос, сообщил РИА Новости сам Быков.
Обновлено в 00:50
Политика

Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 20:51
Экономика

Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов

Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
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Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика

В России цены на мясо могут вырасти

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 03:03
Общество

В Петербурге затопило дорогу под Володарским мостом

Под самим мостом машины вынуждены были двигаться "вплавь". Из-за ливня на время пришлось остановиться трамваям на Народной улице.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

В окрестностях Дамаска нашли закопанные боевиками снаряды

Обновлено вчера в 22:02
Общество

Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области

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Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено вчера в 16:35
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Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки

Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Общество

В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

На Украине упал военный самолет

В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено 01 июля в 00:15
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Кто в городе? В какой театр еще можно успеть сходить в июле

Кажется, что летом культурная жизнь затихает — театры закрывают сезон, разъезжаются на каникулы или гастроли, в городе работают только зоопарк и музеи.
Обновлено в 01:00
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«Синтоловый качок» просит деньги на операцию для спасения рук

Обновлено вчера в 18:07
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
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В Киеве заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе

Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».
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Наука

Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу

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Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

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Обновлено 01 июля в 10:22
Политика

Две африканские страны отменили безвиз с Украиной

Россия, которая не искала и не ищет «безвиза» отстаёт от Украины, откровенно говоря, не сильно – 51 место с правом посещения без визы 116 стран мира.
Обновлено вчера в 04:25
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