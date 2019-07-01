Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:22

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль дешевеет на открытии торгов к доллару и евро

News.ru03:34

Доллар опустился ниже 63 рублей

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Рубль слегка снизился к доллару и евро после заметного роста накануне

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Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Банки.ру03:26

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

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Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:19

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусьвчера в 06:30
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
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В Петербурге избили кандидата в депутаты муниципалитета «Черная речка»

Ударили кандидата от партии "Яблоко" Александра Шаталина. Об этом 2-го июля рассказало издание "Znak.ru" со ссылкой на очевидцев.
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Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
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Рамзан Кадыров заявил, что считает того, кто напал и убил представителя МВД террористом. Также он выразил соболезнования родным погибшего.
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Ранее, 24 июня ЦИК Украины отказал Шарию в регистрации кандидатом в депутаты, объяснив это отсутствием у него документов, подтверждающих проживание на Украине в течение последних пяти лет.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена

ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.
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Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Транспорт

В метро Москвы произошел сбой в автоматах по продаже билетов

Обновлено в 05:09
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Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Кино

Брюс Кэмпбелл подтвердил выход игры по «Зловещим мертвецам»

Брюс Кэмпбелл, сыгравший Эша Уильямса в фильмах серии «Зловещие мертвецы», подтвердил новую игру в этой вселенной «Зловещие мертвецы».
Обновлено в 02:11
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В Анапе запретили купаться на всех пляжах

Обновлено вчера в 05:22
Экономика

Глава Нацбанка Грузии связал обесценивание лари со снижением турпотока

Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что главная причина обесценивания грузинского лари - это ожидания населения в связи с сокращением туристического потока из России.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Футбол

«Барселона» отказалась продавать Дембеле в «Баварию» за 70 млн евро

По информации Sport.es, немецкий клуб был готов заплатить за вингера 70 миллионов евро, однако руководство "сине-гранатовых" отклонило предложение.
Обновлено в 07:17
Футбол

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Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.
Обновлено в 06:51
Политика

«ЕР» клеила свой логотип на собранную жителями гумпомощь для Иркутска

Обновлено в 04:21
Футбол

Рабьо признался, что Буффон повлиял на его решение перейти в «Ювентус»

Обновлено в 05:54
Политика

ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»

Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Авто

Японский авторынок в июне упал на 1,8%

Обновлено в 04:39
Экономика

На форуме «Реки России» обсудили продвижение регионов

Сегодня, 2 июля, в Тверской области проходит Национальный туристский форум «Реки России».
Обновлено в 07:28
Энергетика

Поставки нефти в Польшу осуществляются по всем трем ниткам «Дружбы»

Поставки нефти в Польшу с начала июля осуществляются по всем трем ниткам трубопровода "Дружба".
Обновлено в 07:57
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Политика

Премьер Люксембурга прокомментировал провал саммита ЕС

Политик считает, что в ведущей партии Европы произошел "сбой" Премьер Люксембурга Ксавье Беттель считает причиной провала саммита ЕС в понедельник "сбой" в функционировании ведущей "Европейской народной партии", члены которой не смогли обозначить свои позиции.
Обновлено в 07:41
Политика

В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова

Обновлено в 05:24
Общество

Порядок получения парковочных разрешений упрощается

Заявки на выдачу парковочных разрешений в соответствии с новым порядком начнут принимать с 12 июля.
Обновлено в 06:38
Экономика

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В деле Голунова не нашли подозреваемых

Дело журналиста Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Экономика

Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 07:20
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