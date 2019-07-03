Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс вчера в 03:22
Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:16, Вашингтон
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
За 10 лет придет осознание, что мир, построенный на кибертехнологиях, должен защищать себя от киберпреступности, добавил он.
Обновлено в 03:49
Здоровье
Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России
В Минздраве прокомментировали публикации в СМИ о росте заболеваемости ВИЧ в России и заявили, что цифры не говорят об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка
Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Сильный ветер ожидается в ближайшие часы в Москве, говорится в СМС-сообщении, которое разослал столичный главк МЧС в среду, 3 июля.
Обновлено в 06:20
Авто
Renault представила новое поколение Captur
Компания Renault официально представила новое поколение самого популярного кроссовера в Европе Captur.
Обновлено в 05:09
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
Россия отправила спасательный буксир в Персидский залив
Черноморский флот направил спасательный буксир "Профессор Николай Муру" в Персидский залив.
Обновлено в 04:10
Культура
Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте
Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Политика
Путин проведет переговоры с Лукашенко в Петербурге 18 июля
Президент России Владимир Путин сообщил, что 18 июля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко и обсудит развитие тесных интеграционных связей РФ и Белоруссии.
Обновлено в 07:11
Кино
Трейлер фильма «Тайна печати дракона»: Азиатские приключения картографа
«Тайна печати дракона» — продолжение картины Олега Степченко «Вий 3D», героем которого вновь стал путешественник и картограф Джонатан Грин в исполнении Джейсона Флеминга.В новом фильме Грин по указу Петра I отправляется на Дальний Восток России.
Обновлено в 06:44
Игры
Ремастер Metal Wolf Chaos выйдет 6 августа
Обновлённая версия боевика Metal Wolf Chaos, разработкой которого занимается студия General Arcade, выйдет, если верить странице игры в Microsoft Store, уже 6 августа на PS4, Xbox One и РС.
Обновлено в 05:59
Хоккей
Илья Михеев: «В „Торонто“ знаю только Никиту Зайцева»
Пока из "Торонто" знаю только Никиту Зайцева, c которым удалось чуть-чуть поговорить.
Обновлено в 05:19
Футбол
Месси не уйдет из сборной Аргентины
Обновлено вчера в 23:57
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке
Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Рада рассмотрит законопроект о противодействии сквернословию
Законопроект о противодействии сквернословию зарегистрирован в Верховной раде Украины.
Обновлено в 05:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Политика
Депутаты выбрали мэра города Иваново
Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Верховный суд Дагестана рассмотрит жалобу на арест журналиста Гаджиева
Абдулмумин Гаджиев вину отрицает. 18 июня Советский районный суд Махачкалы арестовал журналиста на два месяца.
Обновлено вчера в 17:18
Финансы
За полугодие объем торгов на «Московской бирже» сократился на 6,4%
В июне 2019 года общий объем торгов на рынках "Московской биржи" вырос по сравнению с маем на 8,5% - до 66,1 трлн рублей, по сравнению с июнем 2018 года он меньше на 6,6%. При этом число рабочих дней в июне 2019 года было на 2 меньше, чем в мае 2019 года и июне 2018 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36