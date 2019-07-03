Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс вчера в 03:22

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль утром снижается вслед за упавшей накануне нефтью

ПРАЙМ03:13

Рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:20

Рубль на падающей нефти продолжает дешеветь к основным валютам

Интересант03:19

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Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов

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Рубль вечером лишь умеренно снижается к доллару и евро, несмотря на сильное падение цен на нефть

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Рубль слегка снизился к доллару и евро после заметного роста накануне

Интерфаксвчера в 03:32
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На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

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Голикова: Россия катастрофически теряет население

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Черноморский флот направил спасательный буксир "Профессор Николай Муру" в Персидский залив.
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Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте

Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Политика

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Кино

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Обновлено в 05:59
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Пока из "Торонто" знаю только Никиту Зайцева, c которым удалось чуть-чуть поговорить.
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Месси не уйдет из сборной Аргентины

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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

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Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

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Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке

Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
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Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Верховный суд Дагестана рассмотрит жалобу на арест журналиста Гаджиева

Абдулмумин Гаджиев вину отрицает. 18 июня Советский районный суд Махачкалы арестовал журналиста на два месяца.
Обновлено вчера в 17:18
Финансы

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