Рубль растёт в начале торгов к доллару и евроRT на русском 26 марта в 03:03

На открытии торгов во вторник, 26 марта, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 4 копейки — до 64,05 рубля.

Рубль растёт в начале торгов к доллару и евро

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