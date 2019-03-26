Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня 03:20
Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта дорожает на 5 копеек.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Происшествия
Абызов в суде отказался признать вину
Вину не признаю, преступных действий не совершал и тем более не использовал свое служебное положение министра.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Как сообщает "Правда.ру", В нашем доме жили семьи самых разных национальностей.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Австрия задержала подозреваемого в теракте на немецкой железной дороге
В Вене антитеррористическое подразделение Cobra задержало подозреваемого в попытке совершения теракта на железной дороге в Германии в октябре прошлого года, сообщает газета Kronen Zeitung.
Обновлено в 09:02
Общество
На западе Москвы в Раменках возведут крупный городской район
Крупный городской район построят на границе ландшафтного заказника «Долина реки Раменки» на западе Москвы.
Обновлено в 08:31
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
Обновлено в 10:03
Здоровье
В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места
В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.
Обновлено в 02:32
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Космос
ЕКА начало прием заявок на участие в программе марсианского «радио»
Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о начале акции, в рамках которой земляне смогут отправить свою аудиозапись в память платформы проекта ExoMars, который отправится к Марсу в 2020 году, причем один из приборов будет транслировать запись на Землю.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Самый дорогой авианосец США сломался на испытаниях
Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.
Обновлено в 09:18
Игры
Сюжетный трейлер Wolfenstein: Youngblood объявил дату выхода — 26 июля
Bethesda показала сюжетный трейлер Wolfenstein: Youngblood, где игрокам в роли дочерей-близнецов в захваченном нацистами Париже 80-х предстоит найти своего отца — Уильяма Бласковица.
Обновлено в 10:05
Футбол
Игрок «Лиона» прокомментировал возможное назначение Моуриньо
Полузащитник "Лиона" Люка Тусар высказался касательно последних слухов в СМИ, которые сватают в клуб португальского специалиста Жозе Моуриньо.
Обновлено в 10:27
Гаджеты
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Политика
Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия
Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Авто
Под маркой Aurus выпустят парадный кабриолет
В линейке Aurus появится парадный кабриолет, которым заменят нынешний церемониальный ЗИЛ-41041 АМГ.
Обновлено в 09:30
Политика
Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Космос
Первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный намечен на 27 июня
Как сообщили РИА в "Роскосмосе", носителю "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" предстоит вывести на орбиту метеоспутник "Метеор-М".
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие
Британского солдата наказали за неисполнение приказа в виртуальном бою
Солдата обвинили в неисполнении приказа и в качестве наказания отправили в выходные дни в пригород Эдинбурга охранять Редфордские казармы.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня
Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.
Обновлено в 05:31
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек
По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43