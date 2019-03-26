Рубль снизился к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня 03:20

Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта дорожает на 5 копеек.

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

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